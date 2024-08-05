軟硬倍事新作Three Dots 多倫多夏日藝術節首演

台灣藝術表演團體「軟硬倍事」最新創作的跨域表演「Three Dots」2日在加拿大多倫多夏日藝術節世界首演，備受好評。

駐多倫多辦事處長陳錦玲前往觀賞表示，夏日藝術節首次聚焦台灣，邀請3個台灣團體演出，對台加雙邊關係深具正面意義。

「Three Dots」是軟硬倍事聯合藝術總監、阿美族人陳彥斌Fangas Nayaw和祖籍福建的董怡芬夫妻檔，與5歲大的女兒Nikar攜手演出；表演以「玩」為創作概念，呈現家庭中的個人情感與意識不斷流動；除了結合戲劇及舞蹈，也嘗試以一家3口不同文化背景，凸顯台灣多樣性。

演出過程中，Nikar天真爛漫毫不怯場，親子3人隨節奏生動交流之際，洋溢著不確定性，讓觀眾明白每次演出都是獨一無二，觀賞經驗深刻。

陳彥斌去年獲紐約洛克菲勒基金會亞洲文化中心（ACC）邀請在紐約進行亞洲駐村計劃，去年8月全家曾與「看嘸舞蹈劇場」藝術總監蘇品文、「驫舞劇場」藝術總監陳武康以及獨立藝術製作人黃雯，來加觀摩「夏日藝術節」（SummerWorks PerformanceFestival） 並分享創作心得。他們都是已開展4年的「台加舞蹈網絡計劃」（Toronto Taiwan Interlink，TTLink）成員，今年正式帶著作品自台灣前來參加藝術節，展現豐沛的藝文創作能量。

多倫多夏日藝術節藝術總監考德威爾（MichaelCaldwell）是TTLink加方成員之一，與陳彥斌等人長期透過線上交流和去年實地互訪互動，彼此了解甚深。

他向中央社表示，「台灣藝術文化走在時代尖端，試圖藉由各種形式和內容，突破界限，許多藝術家都受過非常好的訓練，全心全意投入藝術工作中，非常棒。」

考德威爾並指出，這是有34年歷史的夏日藝術節首次聚焦區域性國際藝術團體，也是藝術節發展國際面向的策略之一，希望將台灣及各地藝術家聚合起來，相互激盪切磋。

陳錦玲則指出，這幾年台加行政部門與國會的互動聯繫以及經貿合作日增，藝術文化交流也愈來愈熱絡；這個暑假多倫多的重要活動都可看到台灣代表作品參加。

例如，9月多倫多國際電影節（TIFF）有兩部台灣電影國片入圍，相關演員製片可望前來多倫多介紹其作品；多倫多作家節也將有台灣作者和譯者參加。

陳錦玲表示，夏日藝術節首次聚焦台灣，對台加雙方都深具正面意義；在自由民主包容多元的社會環境下，才能產生這樣的藝術創作才華和作品，這代表台加共享價值，雙方在各領域面向都是天然的合作交流夥伴。