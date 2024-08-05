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比特幣跌破57,000美元 上周重挫13%為FTX倒閉來最慘

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣上周重挫13%。路透
比特幣上周重挫13%。路透

隨著全球金融市場風險厭惡情緒轉為濃厚，比特幣價格迅速下跌，今天盤中跌破57,000美元，截至周日的過去一周大跌13.1%，寫下2022年加密貨幣交易所FTX倒閉以來最大單周跌幅。

比特幣今天盤中下跌超過2%，報56,783.40美元。乙太幣等規模較小的加密貨幣，以及狗狗幣等迷因幣都遭遇賣壓。

美股期貨指數在亞洲周一盤初下跌，反映市場擔心美國經濟成長前景、科技股走勢疲弱與AI題材熱潮是否已過頭。中東地緣政治緊張情勢升溫，更添投資人焦慮。

在美國交易的比特幣ETF在截至8月2日遭遇三個月來最大資金流出。比特幣價格已經跌破200天移動平均線的價格。

IG Australia Pty市場分析師Tony Sycamore表示，這樣的技術線圖型態，為幣價進一步回檔至54,000美元鋪路。

比特幣在今年3月觸及73,798美元歷史高點後，已受到多項因素影響，包括美國政治情勢轉向，包括支持加密貨幣的共和黨總統參選人川普與民主黨參選人、副總統賀錦麗的選情有所消長。賀錦麗迄今尚未表明她對數位資產的政策立場。

此外，讓市場烏雲籠罩的因素，還包括政府查扣的比特幣可能賣出，以及透過破產程序拿回加密貨幣的債權人可能出脫變現。

比特幣今年來漲幅已經收斂至約34%，依然高於黃金的19%與全球股市指數的9%。

比特幣 美國 貨幣

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