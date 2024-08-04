要出大事了？美國「披薩指數」爆表 揭五角大廈狂加班、沒時間上酒吧
美國紐約州州議員蓋勒（Ben Geller）3日在社群平台X發文指出，華府「披薩指數」（Pizza Meter）已經爆表，顯示五角大廈等政府機構工作量和加班時數大增，可能有大事要發生了。
「披薩指數」一詞源於1990年代初，藉由追蹤外送披薩數量評估政府部門的加班狀況，以此判斷是否有潛在的衝突即將發生。
蓋勒分享數張截圖表示，一家鄰近五角大廈的披薩店，顧客量明顯增加，附近一間酒吧生意卻銳減，暗示五角大廈的工作量和加班情況大幅增加，可能是風雨欲來之勢，貼文至今已經吸引超過1141萬人觀看。
「披薩指數」理論認為，一旦可能出現重大危機，政府機關員工數量會比平時還多，以利應對可能情況並策劃行動。而當他們被困在辦公室工作時，會叫外賣披薩填飽肚子和提振士氣。
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