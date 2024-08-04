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美提告TikTok與字節跳動 控違反兒童網路隱私法

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國司法部及聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）二日在加州聯邦法院，對抖音海外版TikTok及其母公司中國大陸「字節跳動」提起民事訴訟，指控違反美國保護兒童網路隱私的法律，非法蒐集十三歲以下美國兒童的資料數據，並違反二○一九年與聯邦政府達成的和解協議。

美國司法部指稱，TikTok在知情下仍未禁止兒童設立一般的TikTok帳號，並在該社群媒體創作與分享短影音，和成年人及其他兒童傳訊息，而且TikTok在未獲兒童家長同意下蒐集兒童個資。

美國聯邦參議院七月卅日才通過法案，將兒童網路隱私保護法（ＣＯＰＰＡ）適用範圍擴大至十七歲以下，禁止向兒少投放針對性廣告，家長與孩童也能從社群媒體刪除他們的訊息。該法案尚需聯邦眾議院通過，才能成為法律，但共和黨占多數席次的眾院正休會至九月。

路透三月引述消息人士報導，ＦＴＣ可能透過提起訴訟或達成和解的方式，以解決對TikTok涉及隱私和資料數據安全做法失當的調查。

美聯社同月亦引述知情人士報導，ＦＴＣ的調查還包含TikTok有無違反聯邦法律關於禁止不公平及欺騙性的商業行為內容。

TikTok六月則強調，一年多來與ＦＴＣ保持合作，希望其消除相關疑慮，對ＦＴＣ準備興訟，「而非繼續與我們合作，尋求合理的解決方案感到失望」。

美國聯邦政府二○一九年起訴音樂短片應用程式Musical.ly，指控其違反ＣＯＰＰＡ，但Musical.ly同意支付五七○萬美元和解，而抖音海外版TikTok的前身就是Musical.ly。

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