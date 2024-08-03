「罹病毀容」卻遭趕下機！她怒喊受辱 不排除提告西南航空

美國一名罹患神經纖維瘤病的護士指控，西南航空涉嫌歧視並將她趕下機，只因她臉上和身上長出許多良性腫瘤。

每日郵報報導，索拉里（Briana Solari）日前動完減少腫瘤增生的手術，因此臉上留下許多明顯疤痕，2日晚間從洛杉磯好萊塢伯班克機場準備搭機飛回沙加緬度（Sacramento）的家時，遭到西南航空空服員以具傳染性為由，要求下機。

索拉里罹患神經纖維瘤病，這是一種因遺傳或自體基因變異而造成的先天基因性疾病，其表現是在神經周圍組織上長出多發性的良性腫瘤，因此臉上和身上都有可見的肉瘤。

索拉里無奈憶述，「我下了飛機後，他們問我，你有任何健康狀況或疾病嗎？我說不，我做了手術。」

索拉里說，空服員接著打給西南航空一名合作醫師，但空服員不肯讓她與該名醫師交談或解釋病情，最終導致她錯過返家航班，並由衷感到「羞辱、尷尬和羞恥」。

她表示，「已經很艱難了。因為我的臉和手臂上確實有一些明顯的腫瘤，人們會說三道四。真的很難估量因身體狀況和外表而被針對的感覺。這我真的無能為力。我確實盡力掩飾事實。」

索拉里直到提交她的外科醫師所開立的確認病情不具感染性證明後，才最終能夠搭乘西南航空的稍晚班機返家。儘管西南航空給了她一張500美元機票兌換券和45美元餐券，但她依然對這次經歷相當反感，誓言不會再踏上西南航空的班機，並計畫提告。

對此，西南航空發言人向每日郵報說，很抱歉讓乘客歷經糟糕的飛行體驗及不便，有替她重新預定下一班航班，並額外提供機票兌換券和餐券，正直接與她聯繫以討論情況。