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太想當媽媽 她以工作機會誘騙孕婦殺害後剖腹取嬰

聯合新聞網／ 綜合報導
沃特曼為了想當媽媽，竟然殺掉陌生孕婦還剖腹取嬰。圖擷自紐約郵報
沃特曼為了想當媽媽，竟然殺掉陌生孕婦還剖腹取嬰。圖擷自紐約郵報

美國密蘇里州一名女子因想當媽媽想過頭，以面試工作為由誘騙孕婦到自家，不只將其殺害，更殘忍的當場剖腹想取出孩子，最後造成一屍兩命。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，44歲的沃特曼（Amber Waterman）近日在法庭上坦承，自己綁架並殺害了33歲的孕婦布希（Ashley Bush）。

據報沃特曼在臉書上使用假名聯繫了懷孕31週的布希，以提供工作機會為由引誘她見面。2022年10月31日，兩人在阿肯色州的一家便利商店碰面後，沃特曼便將布希帶回家中。

跟沃特曼碰面不到幾小時，布希和腹中的胎兒就遭遇不幸，布希遭槍殺，而胎兒則從遭剖腹的子宮中取出。警方接獲消息，沃特曼稱自己家中的孩子死產沒了呼吸，急救人員到場急救後宣告胎兒死亡。沃特曼起初聲稱寶寶是她自己的，一直到紙包不住火才承認孩子是布希的。

布希的屍體後來在另一處地點被發現，其殘缺不全的屍體遭燒毀並扔進了火坑。沃特曼的丈夫傑米（Jamie Waterman）也被指控為共犯，涉嫌協助處理布希的屍體，他的審判預計於十月進行，最高將面臨15年的監禁。沃特曼則在本周被判處無期徒刑，不得假釋。

檢察官摩爾（Teresa Moore）表示，這起案件是一起可怕的犯罪事件，沃特曼企圖偷走布希的孩子，最後導致兩名無辜受害者死亡。她表示，沃特曼認罪使得正義得到伸張，她也應承擔相對應的刑責。

孕婦 殺人

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