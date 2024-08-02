寶寶監視器突傳陌生男說嗨 家長批評系統遭駭不安全

美國德州一名媽媽在兒子房間安裝寶寶監視器，某天晚上兒子睡前被監視器的聲音吵醒，兒子靠近監視器，竟傳出一個低沉的男人聲音說：「嘿」，嚇得兒子之後都不敢自己在房間睡覺。明明應該是確保孩子安全的裝置，卻成了孩子的惡夢。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，麥可李德（Ausharee McLeod）一家人住在德州，夫妻倆在5歲兒子的房間裝了監視器，好隨時注意兒子睡覺的情況。

7月20日半夜，兒子突然被吵醒，睜大眼睛看著鏡頭，這時鏡頭突然傳出低沉的男人聲音說：「嘿」。一開始兒子以為是爸爸的聲音，對著鏡頭叫爸爸，這時麥可李德也被監視器的應用程式吵醒。

麥可李德問丈夫是不是跟兒子講話，但丈夫說自己在睡覺。駭客駭進鏡頭以後很快又刪掉這段影片，幸好麥可李德剛好醒來錄下這段過程，才能用來報案；兒子隨後也跑到夫妻倆的房間跟他們一起睡。

麥可李德表示，感覺駭客非常熟悉這種侵入方式，他們向警方報案，希望能夠追蹤出駭客的IP位置，以採取法律行動。警方告訴他們，有時能侵入Wi-Fi的人就在附近，更讓麥可李德感到憂心。

她希望透過讓大眾知道這起事件，提升兒童保護意識。她也提醒家長要注意加裝寶寶監視器的安全，如果家中孩子曾說過有人透過監視器跟他們說話，千萬不要因為孩子還小就掉以輕心。