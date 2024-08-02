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睽違半年 美中打擊毒品工作小組舉行資深官員會議

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

白宮1日表示，美中打擊毒品工作小組上月底在華府舉行資深官員會議，討論對抗止痛藥芬太尼（fentanyl）非法合成藥物氾濫問題；距離上次雙邊官員會議已有半年。

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平去年11月在美國舊金山會晤達成的共識，包含成立打擊毒品的合作計畫，而今年1月底，美國特使團團長、拜登副助理兼白宮國土安全事務副顧問達斯卡爾（Jen Daskal）率領相關官員訪問北京，與中國大陸國家禁毒委員會主任王小洪共同宣布啟動禁毒工作小組。

白宮表示，美中資深官員7月31日在華府開會，檢視雙邊打擊毒品的進展，並討論如何強化協調執法行動、切斷跨國犯罪集團的非法融資管道，並交換相關訊息。

美中共同打擊芬太尼是拜登政府施政重點，根據美國國會報告，芬太尼是18歲至45歲美國人的主要死因；北京直接補貼生產芬太尼的前驅藥物（precursor），加劇美國的芬太尼危機。

中國大陸駐美使館發言人劉鵬宇重申，美國的芬太尼危機不是中方造成的，一味指責中國解決不了美國自己的問題；中方正誠摯地與美方合作，推動禁毒。

毒品 美國 芬太尼

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