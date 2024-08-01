國際質疑大選結果 委內瑞拉總統稱願提供獲勝證據

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）贏得大選引發質疑，國際間要求他提出勝選證據的壓力越來越大後，他今天表示，願提供勝選證據。

法新社報導，反對派聲稱其候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez）才是合法的勝利者，還說這個拉丁美洲國家7月28日大選後爆發的抗議活動中，造成16人死亡。

白宮警告，美國和國際社會對委內瑞拉的耐心正在「耗盡」，並加入歐洲聯盟（EU）與地區國家行列，齊聲要求委內瑞拉提供細部投票資料。

馬杜洛今天到最高法院，針對他所謂的「對選舉進程的攻擊」提出上訴後，在法院外對記者表示，「已準備好提供100%的完整紀錄」。

他說：「我願意接受選委會傳喚、質詢和各方面的調查。」

2013年就任總統、現年61歲的馬杜洛這次選舉後獲選委會宣布以51%票數當選，但反對派表示，他們自己的投票站計票顯示，74歲的退休外交官龔薩雷斯以大幅優勢獲勝。

委內瑞拉國家選舉委員會（National ElectoralCouncil, CNE）尚未公布細部投票結果，來支持馬杜洛的勝選。

負責拉丁美洲事務的美國最高階外交官尼可拉斯（Brian Nichols）今天在美洲國家組織 （Organizationof American States）致詞表示：「為什麼他們還不公布？答案似乎很明顯了，要不是他們知道真正的結果證明龔薩雷斯勝出，所以不想公布，就是龔薩雷斯明顯勝選，而馬杜洛的選委會需要時間準備造假以支持他們的說法。」

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）表示：「我想說的是，我們和國際社會的耐心正在耗盡。」

「等待委內瑞拉選舉當局坦白並公布此次大選詳細數據，好讓大家都能看到結果的時間已經不多了。」

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）也呼籲，讓外界「立即取得投票所的投票紀錄」，並要求委內瑞拉政府停止對反對派的「鎮壓」。

少數獲准派觀察員進入委國的國際機構之一、美國非營利組織「卡特中心」（Carter Center）昨天表示，委內瑞拉這次選舉「不能被視為民主」。

擁有30多個成員國的區域組織－美洲國家組織也指控，選舉結果遭到「異常操弄」。