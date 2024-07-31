美強制同化150年 970多名原住民孩童死於寄宿學校

美國一份聯邦報告指出，自1819年至1969年，有至少973名美國原住民孩童在印地安寄宿學校喪生，呼籲政府為長達150年的強制同化政策道歉並做出賠償。

路透社報導，據美國內政部今天公布的研究報告，多數死亡孩童被埋葬在全國65所舊學校內，標記與未標記墓地共計至少74處。

這是內政部長哈蘭（Deb Haaland）針對印地安寄宿學校委託進行的第2份聯邦報告，也是最後一份。哈蘭是美國首位原住民出身的內閣部長。

作為新墨西哥州拉古納普韋布羅族（LagunaPueblo）部落的一員，哈蘭提及她的奶奶和其他親屬被迫搭火車就讀寄宿學校時所遭遇的恐怖經歷。

美國曾實施長達150年的同化政策，迫使原住民孩童與家人分離並抹除其部落認同。好幾世代孩童的名字遭到剝奪且遭禁止使用母語時，據稱遭受身體虐待與性侵，這篇報告也對美國政府能做的補償辦法提出建言。

出身於貝米爾斯（Bay Mills）印地安保護區、奧吉布瓦族（Ojibwe）負責印地安事務的內政部助理部長紐蘭德（Bryan Newland）在研究報告序言中寫道：「聯邦政策是來拆散我們、掠奪我們的土地、摧毀我們的文化和生活方式。」

內政部得以辨別出從1819年至1969年進入聯邦印地安寄宿學校體系的1萬8624名印地安孩童，但他們坦言應有更多人就讀。

研究報告發現，美國政府自1871年至1969年花費超過233億美元（經2023年通膨調整後）經營學校和執行相關同化政策。至少59個宗教團體獲美國政府資助來經營寄宿學校，417所學校中有210所由宗教機構營運。

該報告建議應投資相當金額來補償寄宿學校造成的跨世代創傷，包括從藥物濫用到原住民婦女及親屬面臨失蹤、被謀殺的危機。