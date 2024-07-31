「純美國旗法案」要求百分百美國製造 義烏貿商：將使美國旗需求降低

美國國會已通過了一項「純美國國旗法案」（All American Flag Act），要求聯邦政府只採購完全在美國製造的美國國旗，大陸環球時報報導，在義烏從事國際旗幟出口的外貿商30日接受《環球時報》記者採訪時表示，如果完全由美國製造，旗幟的價格勢必會上漲。他認為，此舉會導致美國國內對國旗的購買需求降低。

「美國國旗象徵著我們民族的身份、決心和價值觀，為了尊重其重要性，聯邦政府應該只使用完全在美國製造的國旗。純美國國旗法案」，美聯社30日引述共和黨參議員蘇珊．柯林斯的話稱，在相關議員推動下，美國國會已通過「純美國國旗法案」，要求聯邦政府只能購買在美國國內製造的國旗。報稱稱，預計該法案將於8月1日提交給美國總統拜登，很快就能簽署成法。

「純美國國旗法案」的支持者聲稱，根據現行法律，聯邦政府採購的美國國旗所用原料僅需50％產自美國，而「純美國國旗法案」要求聯邦政府採購的國旗必須使用100%美國製造的材料，而且必須完全在美國境內製造。上述支持者聲稱，這不僅具有象徵意義，還將支持美國的就業和製造業，保全「在美國最受認可的旗幟」。

報告稱，美國聯邦機構的數據顯示，2015年美國國旗的進口額超過400萬美元。上述支持者聲稱，其中大部分是從中國進口的。他們表示，包含聯邦政府採購在內，美國2017年進口了約1,000萬面美國國旗，其中99.5%來自中國。

環時報導稱，多年來，柯林斯和民主黨參議員謝羅德．布朗一直在宣揚「美國國旗美國製造」的觀點。據先前報導顯示，類似法案曾在美國參議院獲得通過，但在眾議院受阻。

在義烏從事國際旗幟出口的外貿商30日接受《環球時報》記者採訪時表示，以熱銷的90×150厘米的美國國旗型號為例，在中國一面類似旗幟的成本價約為5元人民幣，約0.7美元，出口到美國的批發價算上稅率約為1.4美元，如果完全由美國製造，考慮到美國的原材料和人工成本，旗幟的價格勢必會上漲。該人士認為，此舉會導致美國國內對國旗的購買需求降低。

此外，《環球時報》記者注意到，在美國線上購物平台上，標有美國製造的90×150公分的美國國旗零售價在30至40美元之間。

報導稱，儘管一些美國民眾對「純美國國旗法案」表示支持，但也有不少美國網民在社群媒體上發文表示不理解，認為政府小題大做了，甚至有網友直言：「同樣的質量，我們要付3倍的價錢嗎？ 不，謝謝…美國製造的品質很早以前就開始走下坡路了，甚至我買的美國製造的電器都是垃圾，會散架。」