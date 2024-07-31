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美助卿：美軍不提高造艦產能 難成21世紀海上強權

中央社／ 華盛頓30日專電

美國副國務卿康貝爾今天指出，美國東北部造艦能力強，但勞動力不足，整體產能也不夠。如今美中造艦實力差距令人非常憂心，如果不加以改善，美國將無法成為21世紀所需的偉大海軍強國。

「如果問我美國真正需要整頓的兩方面為何，我會回答：海軍造艦，包括水面艦艇和潛艦」，康貝爾（Kurt Campbell）上午出席參議院外交委員會「與中國的戰略競爭：評估美國在印太區域的競爭力」聽證會時，作上述表示。

他指出，美國的潛艦計畫是國家至寶。但從澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的情況來看，「顯然我們需要在自身的工業基礎上投入更多資源，只為了跟上腳步，讓在乾塢中的潛艦重新投入使用」。

康貝爾在會中沒有進一步說明AUKUS的相關現況，但澳洲媒體指出，今年3月是AUKUS核潛艦計畫宣布經費達3680億澳元（約新台幣8.08兆）等細節一週年。然而在滿週年前夕，美國五角大廈的新國防預算卻預示AUKUS恐面臨大規模延誤。美軍將明年計劃採購的維吉尼亞級核潛艦數量砍半，2025年只生產1艘而非2艘。

按現有AUKUS期程，美國應在2032年和2035年各從既有艦隊裡向澳洲撥交1艘維吉尼亞級潛艦，2038年再交付澳洲新建的第3艘。但美國自身產能跟不上勢將拖累澳洲，因為美國如今一年只能建1.3艘維吉尼亞級潛艦，但須年建2.3艘才能滿足美、澳需求。

康貝爾說，美國造艦面臨許多挑戰，希望能夠與盟友及夥伴合作，但這非常困難，需要大量的國內立法。但是，美國和中國之間的造艦實力差距令人非常憂心。「我們必須在這方面做得更好，否則將無法成為21世紀所需的偉大海軍強國」。

他指出，現在是海軍和空軍的時代。他們必須有所提升、提高投資及更具創新性。兩軍也必須更加無畏，並理解印太區域需要美國最強大的海軍及先進的遠程空中能力。「我們必須將重點放在這裡」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）6月一篇分析指出，中國目前擁有全球最大的海上作戰實力，包括234艘戰艦，美國海軍則有219艘。

分析稱，中國的生產優勢體現在中美軍艦的年齡。約70%的中國軍艦是在2010年後下水的，而美國海軍的軍艦只有約25%是在2010年後下水。中國的新型軍艦不一定實力更強，但美國海軍情報辦公室2020年評估，中國軍艦的品質越來越能與美國軍艦匹敵。

文章建議，美國的夥伴可以協助克服中國於數量上的優勢。日本海上自衛隊擁有4艘巡洋艦、34艘驅逐艦、10艘巡防艦及4艘直升機航空母艦，其中兩艘很快就能供F-35戰機起降。

韓國海軍擁有3艘巡洋艦、6艘驅逐艦、16艘巡防艦及5艘護衛艦。如果任何一支海軍與美國並肩作戰，中國海軍將失去數量優勢。

文章稱，但要有效整合美國和夥伴國的力量不容易，這些國家是否會與美國並肩作戰也超出了美國國防策士的控制範圍。強化美國夥伴關係及建立更強大的美國海軍才是解方。

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