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愛荷華州頒布更嚴格墮胎規範 生產權利成大選焦點

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

經過長達一年的爭論後，愛荷華州今天成為美國最新一個頒布近乎全面禁止墮胎的州，並使得具爭議性的生產權利議題，成為11月總統大選的焦點。

法新社報導，這項法案禁止幾乎所有懷孕6週後的人工流產，因為此時已可檢測胎兒的心跳，即使許多婦女在這個階段還未察覺自己已經懷孕。

之前位於美國中西部的愛荷華州規定，懷孕超過20週後禁止墮胎。

不過愛荷華州頒布禁令另指出，強姦和亂倫，以及母親生命面臨風險，或胎兒嚴重缺陷而導致死胎等情況則不在此限。

但是在其他通過類似禁令的州，這種豁免往往經證實沒甚麼效力，因為醫院和醫生們不願承擔被起訴的風險，迫使婦女到別州墮胎。

自「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）被推翻以來，如今美國包括愛荷華州在內共22個州設立較嚴格墮胎規範，有些州是全面禁止墮胎，若干則是提前懷孕週數的限制。

墮胎 懷孕 美國

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