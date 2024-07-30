燒掉1個洛杉磯 加州今年最大野火燒近1周2萬人撤離
美國加州出動大批消防員，力圖撲滅該州今年最大的一場野火。這場大火目前延燒範圍已大過洛杉磯市面積，當局今天勒令2萬多名居民撤離。
這場發生在契科市（Chico）郊區的「公園大火」（Park Fire），24日在距離舊金山約3小時車程的鄉村地區爆發後延燒至今。
至今大火延燒面積超過37萬英畝（14萬9700公頃），是加州史上最大火災之一。
目前為止還沒傳出人員傷亡，受益於周末氣溫略降，消防員打火有些進展，目前已控制住12%的火勢。
當局出動近4900名消防員、33架直升機、400輛消防車和多架飛機，今天下午並要求2萬6000多名居民撤離。當局還警告，由於火勢恐越燒越烈，必須更加注意危險。
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