燒掉1個洛杉磯 加州今年最大野火燒近1周2萬人撤離

美國加州出動大批消防員，力圖撲滅該州今年最大的一場野火。這場大火目前延燒範圍已大過洛杉磯市面積，當局今天勒令2萬多名居民撤離。

這場發生在契科市（Chico）郊區的「公園大火」（Park Fire），24日在距離舊金山約3小時車程的鄉村地區爆發後延燒至今。

至今大火延燒面積超過37萬英畝（14萬9700公頃），是加州史上最大火災之一。

目前為止還沒傳出人員傷亡，受益於周末氣溫略降，消防員打火有些進展，目前已控制住12%的火勢。

當局出動近4900名消防員、33架直升機、400輛消防車和多架飛機，今天下午並要求2萬6000多名居民撤離。當局還警告，由於火勢恐越燒越烈，必須更加注意危險。