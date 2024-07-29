拜登改革最高法院計畫曝光 呼籲限制大法官任期

英國BBC報導，美國總統拜登29日公布一項全面改革最高法院提案，呼籲國會議員限制大法官任期和制訂道德準則「以恢復信任和問責」。儘管國會不太可能通過拜登的提案，民主黨人還是希望推動改革可以鼓勵選民投票。

拜登29日在華盛頓郵報發表一篇評論，表示「現在發生的事不正常」。他寫道：「這減弱民眾對最高法院判決的信心，包括那些影響個人自由的判決。」

美國大法官為終身職。拜登認為，現任總統應每兩年任命一名新任大法官，任期限制為18年。改革倡議者曾指出，大法官18年任期限制，有助於最高法院去政治化，讓其勢力更平衡且更能代表民眾。

此外，拜登也正勸說國會制定新的道德準則，迫使大法官公開自己收受的禮物並避免參加公開政治活動。

儘管最高法院去年首次發布道德準則，但沒有任何執行機制。拜登寫道：「其他所有聯邦法官都受到可執行的行為準則約束。最高法院沒有理由例外。」

最後，拜登也希望通過一個美國憲法修正案，限制總統豁免權，以推翻最高法院1日判決川普等美國前總統免受刑事起訴。拜登預計會在當地時間29日下午在德州首府奧斯汀的一個活動談論這項最高法院改革提案。