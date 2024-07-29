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范斯中西部聲望不如預期 搖擺州選票堪憂

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
最新調查顯示，川普的競選搭檔范斯（J.D. Vance）在中西部的民調支持度堪憂。美聯社
最新調查顯示，川普的競選搭檔范斯（J.D. Vance）在中西部的民調支持度堪憂。美聯社

最新民調顯示，美國總統大選共和黨提名人川普的競選搭檔范斯（J.D. Vance），在中西部的民調支持度不甚理想，讓原本希望利用他的在地背景，提振大選聲勢的共和黨員，開始擔心。

BusinessInsider報導，CNN 7月在伊利諾、印第安那、密西根、俄亥俄和威斯康辛州進行的民調顯示，范斯的支持度為28%，不支持度為44%，也是該地區過去44年來，最不受歡迎的非在位副總統參選人。

CNN數據記者恩頓指出，數據顯示，在密爾瓦基舉行的共和黨全國大會結束後，范斯的支持度比不支持度低5個百分點。他說，「最了解他的地區和選民，不喜歡他的程度比全美還高」。

范斯2016年出版暢銷回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），描述美國工人階級面臨的文化危機，後於2022年當選俄亥俄州參議員。由於范斯的中西部背景，以及他個人對MAGA（讓美國再次偉大）追隨者的吸引力，許多共和黨員長期以來將他視為共和黨的明日之星。

然而，對原本有意透過范斯來提高共和黨在中西部聲勢的黨員而言，最新的民調結果意味著，其支持度目前遠不足以讓該黨贏得如密西根和威斯康辛等關鍵州的搖擺選票。

民主黨近來不斷針對川普的副手人選對共和黨出言挑釁，表明范斯在墮胎等議題方面的觀點，將引起女性選民反感。但川普目前仍堅守自己的選擇。

共和黨 民調 范斯

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