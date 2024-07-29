加州北部野火12%獲控制 風力漸強日溫漸升掀隱憂

美國加州消防人員今天持續奮力撲滅北部日前竄出的野火，同時間，有關當局警告當地風力逐漸增強、白天氣溫逐漸攀升的趨勢。

法新社報導，加州森林防火廳（Cal Fire）指揮官席伊（Billy See）指出，這場在契科市（Chico）外發生的「公園大火」（Park Fire），截至今天下午已焚毀超過14.45萬公頃的土地，是該州有史以來所記錄到規模第7大的森林大火。

席伊在記者會上表示，昨天風力較弱、氣溫涼爽情況下，消防人員宣布12%野火獲得控制。

但席伊警告，就今天來說，「我們開始有些太陽升溫的問題，以及上谷風力增強的情形」。另一名官員並注意到「大火活動漸增」的現象。

這場大火已使標特郡（Butte County）約4200人被迫撤離家園。當地位在加州首府沙加緬度（Sacramento）以北約145公里，大火吞噬掉一塊大多為鄉野、多山的地區。

當局動員約4000名人力進行滅火工作，並出動了飛機和推土機。

席伊指出，目前沒有接獲死亡通報，但有67棟建築遭損毀。