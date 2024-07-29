快訊

台股開高走低…漲45點收22,164點 台積電上揚20元收944元

大學分科測驗成績公布！分發入學名額較去年少5千人 3科25級分可填志願

唐治平將認領母親遺體 殯儀館冰存費用曝光

遊民創新高 美收容中心吃緊

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
生活成本壓力大，美國民眾要有安身立命的家越加困難。(Photo by Pedro Ribeiro Simões on Flickr used under Creative Commons license)
生活成本壓力大，美國民眾要有安身立命的家越加困難。(Photo by Pedro Ribeiro Simões on Flickr used under Creative Commons license)

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

美國無家可歸的人數創新高，求助以女性與兒童居多。美國基督教慈善機構指出，由於生活成本居高不下，加上外國移民大量湧入，造成收容所收容能量吃緊，無家可歸的美國人面臨最急迫的問題還包括心理問題等。

收容所硬擠出資源

據《今日基督教》報導，自1879年在紐約協助遊民住宿與飲食的基督教機構「包厘救濟」(Bowery Mission)指出，今年1月，有留宿與食物需求的民眾增加40%，一車車的移民在冬天被送到該機構門口，只好再緊急湊出16個床位，目前已可收容148個床位。

如今需要收容的移民人數雖然減少，但收容需求仍在。代表全美收容中心的Citygate Network執行長德弗里斯(Tom De Vries)表示，「我們目前在全國看到最多無家可歸的族群是單親媽媽與孩子。」他補充說，尋求庇護者並非造成需求增加的主要因素，而是通貨膨脹因素以及缺少讓單親媽媽在加班工作或照顧孩子時能有所倚靠社區支持不足。

從美國住房及城市發展部從2007年統計的數據來看，目前美國無家可歸的人數已來到史上新高，人數從2017年的55.4萬人去年來到65.3萬人。不過，提供收容服務的基督教機構認為實際數字還要更高。

位於佛州的馬太之家(St. Matthew’s House)指出，一般收容床位的等候人數都超過100位，自從2022年起，需要庇護的需求更增加了52%。該機構執行長布羅德(Steve Brooder)表示，人數增加並非來自移民，而是來自於無力負荷生活壓力的民眾。今年前來尋求幫助的女性人數較2023年增加33%。他表示，「帶著小孩的媽媽、老年女性、女性退伍軍人、單身女性等人數急劇增加。常見的原因包括藥物濫用與精神疾病。」

有工作但沒地方住

據《華盛頓郵報》報導，雖然目前美國沒有關於有工作但無家可歸人數的全國數據，但庇護所管理者與地方單位表示，有工作的民眾但首次尋求協助的人數已大增，例如奧克拉荷馬州土爾沙，今年無家可歸人數增加了26%，其中缺少負擔得起的住房被認為是造成無家可歸出現的主要原因，超過心理健康或失業等因素。

【更多精采內容，詳見

移民 美國

延伸閱讀

裁員加減產 美國製造業疫後榮景開始顯得後繼無力

美國公債殖利率曲線轉陡 非投資級債續強

福耀玻璃廠美國盯上 控金融犯罪、剝削勞工等

美國非投等債 兩頭賺

相關新聞

美聯航班機驚爆「生物危害」危機？機組人員噁心到吐、乘客求戴氧氣罩

美國聯合航空（United Airlines）28日一架班機，因一名乘客身體不適產生「生物危害物」，機組人員與乘客噁心到...

遊民創新高 美收容中心吃緊

美國無家可歸的人數創新高，求助以女性與兒童居多。美國基督教慈善機構指出，由於生活成本居高不下，加上外國移民大量湧入，造成收容所收容能量吃緊，無家可歸的美國人面臨最急迫的問題還包括心理問題等。

新冠、禁墮胎 美國嬰兒死亡率上升

2022年美國嬰兒死亡率不升反降，竟與新冠肺炎與墮胎禁令有關！專家指出，許多孕婦在2021年感染新冠肺炎，進而影響到腹中的胎兒，也更容易出現早產與出生體重過低的現象。研究也發現，德州之前規定女性懷孕6週後，即使日後檢驗發現嬰兒有先天性缺陷，也不得墮胎，造成這些嬰兒出生後的存活率較低。

歐盟擬兩步驟貿易策略 備戰萬一川普再入主白宮

面對川普可能再次入主白宮，歐盟正制定胡蘿蔔加大棒的兩步驟貿易策略，在他勝選時儘快談判出能改善貿易的協定，而如果川普仍實施...

調查：美國人擁槍 聲稱是自我防衛

為求自保紛紛購買槍枝，美國人擁槍數量迅速增加！一項調查指出，美國80%的槍枝擁有者強調，買槍動機是出於個人保護，然而，美國曾在一年內高達近5萬人死於槍擊事件。專家認為，美國擁槍文化源自於1960年代的社會動盪，攜帶槍枝成為應對不穩定時代的方式。

「不能預期無骨雞翅沒骨頭」吃雞卡喉 俄亥俄州高院駁求償

俄亥俄州最高法院25日裁定，消費者不能預期無骨雞翅完全沒有骨頭，駁回一名食用無骨雞翅卻因骨頭卡喉致聲道受傷的原告索賠訴訟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。