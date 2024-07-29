遊民創新高 美收容中心吃緊

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

美國無家可歸的人數創新高，求助以女性與兒童居多。美國基督教慈善機構指出，由於生活成本居高不下，加上外國移民大量湧入，造成收容所收容能量吃緊，無家可歸的美國人面臨最急迫的問題還包括心理問題等。

收容所硬擠出資源

據《今日基督教》報導，自1879年在紐約協助遊民住宿與飲食的基督教機構「包厘救濟」(Bowery Mission)指出，今年1月，有留宿與食物需求的民眾增加40%，一車車的移民在冬天被送到該機構門口，只好再緊急湊出16個床位，目前已可收容148個床位。

如今需要收容的移民人數雖然減少，但收容需求仍在。代表全美收容中心的Citygate Network執行長德弗里斯(Tom De Vries)表示，「我們目前在全國看到最多無家可歸的族群是單親媽媽與孩子。」他補充說，尋求庇護者並非造成需求增加的主要因素，而是通貨膨脹因素以及缺少讓單親媽媽在加班工作或照顧孩子時能有所倚靠社區支持不足。

從美國住房及城市發展部從2007年統計的數據來看，目前美國無家可歸的人數已來到史上新高，人數從2017年的55.4萬人去年來到65.3萬人。不過，提供收容服務的基督教機構認為實際數字還要更高。

位於佛州的馬太之家(St. Matthew’s House)指出，一般收容床位的等候人數都超過100位，自從2022年起，需要庇護的需求更增加了52%。該機構執行長布羅德(Steve Brooder)表示，人數增加並非來自移民，而是來自於無力負荷生活壓力的民眾。今年前來尋求幫助的女性人數較2023年增加33%。他表示，「帶著小孩的媽媽、老年女性、女性退伍軍人、單身女性等人數急劇增加。常見的原因包括藥物濫用與精神疾病。」

有工作但沒地方住

據《華盛頓郵報》報導，雖然目前美國沒有關於有工作但無家可歸人數的全國數據，但庇護所管理者與地方單位表示，有工作的民眾但首次尋求協助的人數已大增，例如奧克拉荷馬州土爾沙，今年無家可歸人數增加了26%，其中缺少負擔得起的住房被認為是造成無家可歸出現的主要原因，超過心理健康或失業等因素。

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