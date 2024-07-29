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新冠、禁墮胎 美國嬰兒死亡率上升

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
根據美國疾管署的數據，2022年嬰兒死亡率於20年來首度上升，有超過2萬名低於一歲的嬰兒過世。（Photo on WikiCommons）
根據美國疾管署的數據，2022年嬰兒死亡率於20年來首度上升，有超過2萬名低於一歲的嬰兒過世。（Photo on WikiCommons）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

2022年美國嬰兒死亡率不升反降，竟與新冠肺炎與墮胎禁令有關！專家指出，許多孕婦在2021年感染新冠肺炎，進而影響到腹中的胎兒，也更容易出現早產與出生體重過低的現象。研究也發現，德州之前規定女性懷孕6週後，即使日後檢驗發現嬰兒有先天性缺陷，也不得墮胎，造成這些嬰兒出生後的存活率較低。

美國嬰兒死亡率上升

CNN》報導，根據美國疾管署的數據，2022年嬰兒死亡率於20年來首度上升，有超過2萬名低於一歲的嬰兒過世，嬰兒死亡率高達千分之5.6，較去年增加3%。

科羅拉多大學博爾德分校社會學助理教授史蒂文森指出，嬰兒健康是公共衛生的重要指標，現在美國嬰兒死亡率已經太高，但現在又沒有持續下降，成為重大警訊。

美國嬰兒死亡主要是因為先天性畸形，造成將近五分之一的死亡，有14%則是因為早產或出生體重過低等相關狀。專家指出，嬰兒健康狀況與孕婦健康息息相關，但美國許多州對孕、產婦的護理不足，美國孕婦的死亡率也高於許多高收入國家。

新冠易導致早產

史蒂文森分析說，新冠肺炎可能也是導致嬰兒死亡率上升的原因之一，因為許多孕婦在2021年感染新冠肺炎，影響到胎兒的健康。研究也發現，感染新冠肺炎的孕婦入住加護病房的機率是正常孕婦的4倍，也可容易有早產、胎兒出生體重過低的狀況。

自然期刊》研究發現，嬰兒死亡率與墮胎限制之間存在關聯，德州自2021年9月禁止懷孕六周的墮胎後，該州的嬰兒死亡率急遽增加。因為許多先天性缺陷無法那麼早檢驗出來，導致嬰兒健康受到影響。

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嬰兒 新冠肺炎 死亡率

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