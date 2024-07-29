歐盟擬兩步驟貿易策略 備戰萬一川普再入主白宮

面對川普可能再次入主白宮，歐盟正制定胡蘿蔔加大棒的兩步驟貿易策略，在他勝選時儘快談判出能改善貿易的協定，而如果川普仍實施懲罰性關稅，歐盟將進行具針對性的報復行動。

金融時報報導，布魯塞爾估計，川普承諾徵收最低10%關稅，將使歐盟每年出口減少大約1,500億歐元。如果他11月再次當選美國總統，歐盟將派出談判人員在他上任之前與其團隊接觸，討論歐盟可以大量購買哪些美國產品。

如果談判失敗，川普加徵更高關稅，歐盟執委會正草擬出一份它可以開徵50%或更高關稅的美國進口產品清單。該清單會針對支持川普的核心選民，對波本威士忌、哈雷摩托車和動力船徵收巨額關稅。

高盛經濟學家海濟斯最近預測，歐美打關稅戰，歐盟受傷會比美國重。歐盟GDP將損失1%，美國只損失0.5%。但美國通膨率將增加1.1%，歐盟增加0.1%。布魯塞爾決策者深切寄望川普不會希望刺激通膨。