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美聯航班機驚爆「生物危害」危機？機組人員噁心到吐、乘客求戴氧氣罩

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國聯合航空28日因乘客身體不適導致「生物危害物」，致使機組人員和乘客噁心到嘔吐，嚴重到飛機緊急轉降華府機場。圖為一架聯航飛機，僅供示意，非文中所指班機。美聯社
美國聯合航空28日因乘客身體不適導致「生物危害物」，致使機組人員和乘客噁心到嘔吐，嚴重到飛機緊急轉降華府機場。圖為一架聯航飛機，僅供示意，非文中所指班機。美聯社

美國聯合航空（United Airlines）28日一架班機，因一名乘客身體不適產生「生物危害物」，機組人員與乘客噁心到嘔吐，乘客要求佩戴氧氣面罩，情況嚴重到機師要求緊急轉降華府機場大清消。

每日郵報報導，美國聯航2477班次波音737-800型號飛機，機上載有155名乘客與6名機組人員，原定28日上午9時39分從休士頓飛往波士頓。不料，途中一名乘客表示自己身體不適造成「生物危害物」，致使多名機組人員與乘客噁心嘔吐，氣味重到許多乘客紛紛要求配戴氧氣面罩。

根據社群媒體X流出音檔，一名機上機師向空中交通管制人員表示，「面臨這種生物危害情況，我認為班機應該盡快降落。我和機組人員討論過，機艙的情況似乎很嚴重」。隨後班機緊急轉降華盛頓杜勒斯國際機場。

聯航向每日郵報證實消息，但是拒絕透露具體情況以及何種「生物危害物」；所幸全員在華府機場下機後，沒有人需要進一步的醫療協助。

「生物危害物」通常指對健康造成影響的生物或其產出的不具活性的產物，比如體液、血液或排泄物。

機師 美國 聯航

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