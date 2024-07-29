調查：美國人擁槍 聲稱是自我防衛

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

為求自保紛紛購買槍枝，美國人擁槍數量迅速增加！一項調查指出，美國80%的槍枝擁有者強調，買槍動機是出於個人保護，然而，美國曾在一年內高達近5萬人死於槍擊事件。專家認為，美國擁槍文化源自於1960年代的社會動盪，攜帶槍枝成為應對不穩定時代的方式。

擁槍出於自我防衛

《CNN》報導，一項調查指出，研究人員針對近2500名自稱擁有槍枝的美國成年人進行抽樣調查，其中，約有80%的人表示，他們購買槍枝的動機是自我防衛，而相較於1999年僅約有26%的美國人認為擁有槍枝是出於防衛目的。

《皮尤研究中心》報告也顯示，約有72%的槍枝擁有者表示，「自我防衛是擁有槍枝的主要原因」，相較於2017年有67%的槍枝擁有者如此認為，其他因素則是用於狩獵（32%）、運動射擊（30%）、槍枝收藏（15%）及工作需求（7%）。

2021年，美國有48830人死於槍枝傷害，成為有紀錄以來最高數目，而根據當年全國槍枝調查數據，約有750萬美國成年人在新冠疫情期間成為新的槍枝擁有者，而槍枝銷售數量及與槍枝相關的死亡人數也同時激增。

擁槍者常死於他殺

「那是充滿社會不確定性的時代。」維克森林大學社會學教授山根指出，美國擁槍文化源於1960年代的社會動盪，當時有很多政治運動、文化變革和境外威脅等危機，並充斥著性、毒品和搖滾樂。

他認為，美國人開始擔心人身安全，攜帶槍枝便成為許多人應對時代不確定性的方式，社會變革也促成防禦性槍枝文化的興起。

史丹佛法學院教授斯圖德特表示，儘管美國人普遍認為擁有槍枝即擁有安全保障，但目前幾乎所有可信的研究卻指明，擁有槍枝的家庭中死於他殺的風險更高。

此外，國家犯罪受害調查數據也顯示，在人身接觸犯罪中很少使用槍枝進行自衛。

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