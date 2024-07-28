美國購物稅各州大不同 看緊荷包免失血…50州列表一覽

美國各州的銷售稅（sales tax）是由州政府決定的，像是日常生活的購物外加稅，會因每個州的稅率和稅收規定都會有所不同，因此在購物時最好先查詢當地的稅務信息。購物外加稅包含州級銷售稅及地方銷售稅，像是加利福尼亞州 (California)的州稅為7.25%，但各城市和縣還可以增加地方稅，總稅率通常在8-10%之間。紐約州 (New York)：州稅為4%，但紐約市和其他地方有額外的地方稅，所以在紐約市購物總稅率約為8.875%。

美國共計有50個州。每個州都有自己的州政府和法律，並且在聯邦政府下享有一定程度的自治權。除了這50個州外，美國還有一些領地和屬地，如波多黎各、關島、美屬維爾京群島等。

在美國銷售稅（Sales Tax）最高的州通常是那些基礎州稅率和地方稅率加總後的總稅率最高的州。包括田納西州 (Tennessee)，基本州稅率：7.00%，各地區的地方稅率最高可達2.75%，總稅率最高可達9.75%；路易斯安那州 (Louisiana)，基本州稅率：4.45%，各地區的地方稅率最高可達7.00%，總稅率最高可達11.45%；阿肯色州 (Arkansas)，基本州稅率：6.50%；各地區的地方稅率最高可達5.125%，總稅率最高可達11.625%；阿拉巴馬州 (Alabama)，基本州稅率：4.00%，各地區的地方稅率最高可達7.50%，總稅率最高可達11.50%；奧克拉荷馬州(Oklahoma)，基本州稅率：4.50%，各地區的地方稅率最高可達7.00%，總稅率最高可達11.50%。

一般而言，各城市和縣可以額外徵收地方稅，因此實際稅率通常更高，可能高達10%以上。此外，有些州，如俄勒岡州（Oregon）、德拉瓦州（Delaware）、蒙大拿州（Montana）、新罕布什爾州（New Hampshire）和阿拉斯加州（Alaska），是沒有州級購物外加稅的，但某些地方政府可能仍然會徵收地方稅。

若沒有州級銷售稅，但某些地方政府可能徵收地方銷售稅，最高可達7.5%。這些州在購物時不需要繳納州級銷售稅，能夠節省不少開支。然而，購物成本也受到其他因素影響，例如當地的物價、房租等。這些州的物價可能會比其他州高，因此在考慮購物划算程度時，還需要綜合考慮其他生活成本。

以下是美國各州的購物外加稅（Sales Tax）比較表，其中包括各州的基本州稅率以及可能的最高總稅率（包括地方稅）：請注意表中的數據可能會有所變動，因為各州和地方政府可能會隨時調整稅率。因此，建議在購物前查詢當地最新的稅率信息。

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