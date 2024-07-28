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加州野火快速蔓延 規模達州史第7大

中央社／ 加州契科27日綜合外電報導

美國加州當局今天表示，州內北部失控的野火已迅速成為加州史上規模最大的火災之一。

法新社報導，加州森林防火廳（Cal Fire）在社群平台X上表示，至今天上午為止，這場「公園大火」（Park Fire）已燒毀近14.2萬公頃的土地，是加州史上規模第7大的野火。

這場促使當局勒令4000多人撤離家園的大火，將契科市（Chico）附近大多是鄉村與山區的土地吞噬殆盡。契科市位在加州首府沙加緬度（Sacramento）以北約145公里處。

加州森林防火廳指出：「極端大火持續對消防員構成挑戰。」

加州森林防火廳表示，儘管派出約2500名人力、動用10幾架直升機和數架飛機來滅火，目前控制的火勢仍在「0%」。

這場大火是24日在標特郡（Butte County）契科市附近竄出火苗，幾小時內就摧毀了當地與鄰近的德哈馬郡（Tehama County）大片地區。

加州森林防火廳今天更新資料指出：「有134棟建築物已被大火燒毀。」

警方25日拘留了一名42歲男子，他涉嫌將一輛著火的汽車推入山谷而引發火災。

專家表示，人類活動加速氣候變遷，這情況正導致更多極端氣候事件。

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