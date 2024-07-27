快訊

超毛！她手機突多1張陌生照片 網友全嚇傻：全身起雞皮疙瘩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

救民主！傳拜登下周一公布最高法院重大改革 限制大法官任期

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

美國媒體Politico報導，總統拜登將於29日公布最高法院重大改革提案，將包括限制大法官任期、可強制執行的操守規範以及推動修憲，取消總統等官員的豁免權。

報導指出，預計拜登將在訪問林登．詹森總統圖書館（LBJ Presidential Library）時提出他的計畫，他定於29日在此發表演說。

拜登25日在白宮橢圓辦公室向全國發表演說時稱，推動最高法院改革是他剩餘任期內的首要任務之一，稱因為這對「民主至關重要」。

美國大法官為終身職，自從前總統川普任內任命了3名大法官後，最高法院形成保守派6人、自由派3人的壓倒性局面，2022年推翻了50年前《羅訴韋德》案對墮胎權的憲法保障。對此，白宮未回應置評請求。

大法官 拜登 最高法院

延伸閱讀

華爾街日報民調 賀錦麗川普差距拉近

拜登可為競選助力？賀錦麗對決川普 還有「網路迷因」這一招

川普會見內唐亞胡 矢言若勝選將致力中東和平

賀錦麗最新民調領先 對決川普勝券在握？要看4順風能否壓倒3逆風

相關新聞

救民主！傳拜登下周一公布最高法院重大改革 限制大法官任期

美國媒體Politico報導，總統拜登將於29日公布最高法院重大改革提案，將包括限制大法官任期、可強制執行的操守規範以及...

FBI證實了！認定「川普右耳遭子彈擊中」 反駁自家局長質疑

美國前總統川普13日在造勢活動上遭槍擊，美國聯邦調查局（FBI）26日發聲明，反駁局長雷伊（Christopher Wr...

全美逾200座城市的「起家厝」 都已漲至百萬美元

不動產業者Zillow在25日發布的報告顯示，現在全美典型入門級住宅價格從100萬美元起跳的城市有237座，比2019年...

美國加州死谷飆逾50度高溫 歐洲遊客赤腳踩沙3度燒傷緊急送醫

美國加州死谷國家公園（Death Valley National Park）管理員今天表示，一名歐洲遊客上週末在園內沙丘...

反街頭露宿法無違憲疑慮 加州下令拆除無家者帳篷

美國最高法院宣布用以取締、開罰露宿街頭者的「反街頭露宿法」（anti-camping laws）並無違憲疑慮後，加州州長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。