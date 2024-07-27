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救民主！傳拜登下周一公布最高法院重大改革 限制大法官任期
美國媒體Politico報導，總統拜登將於29日公布最高法院重大改革提案，將包括限制大法官任期、可強制執行的操守規範以及推動修憲，取消總統等官員的豁免權。
報導指出，預計拜登將在訪問林登．詹森總統圖書館（LBJ Presidential Library）時提出他的計畫，他定於29日在此發表演說。
拜登25日在白宮橢圓辦公室向全國發表演說時稱，推動最高法院改革是他剩餘任期內的首要任務之一，稱因為這對「民主至關重要」。
美國大法官為終身職，自從前總統川普任內任命了3名大法官後，最高法院形成保守派6人、自由派3人的壓倒性局面，2022年推翻了50年前《羅訴韋德》案對墮胎權的憲法保障。對此，白宮未回應置評請求。
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