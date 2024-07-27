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美民間反對 參院版國防授權法未列大疆無人機禁令

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國聯邦參議院軍事委員會擬妥參院版2025國防授權法（NDAA）。有別於眾議院上月通過的眾院版國防授權法，參院版將大疆（DJI）無人機禁令剔除。

包括「商業無人機新聞」（Commercial UAVNews）等網站報導，眾院版的2025國防授權法納入共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）、史蒂芬尼克（Elise Stefanik）起草的「反中共無人機法案」（Countering CCP Drones Act）內容，眾院版國防授權法6月表決時以217比199通過。

然而在參院版2025國防授權法裡，卻沒有大疆無人機禁令等內容。據稱超過6000個公共安全、警察和消防等單位向參議院軍事委員會提交意見，反對納入「反中共無人機法案」。

除警消等公共安全部門外，有無人機日常需求的使用者也陳情施壓。不斷有消息傳出，數以千計的無人機用戶聯繫自家選區眾議員，表達反對大疆無人機禁令，稱這類禁令會導致美國67%與無人機製造、銷售、維修或相關服務的小型企業倒閉。

參院版2025國防授權法談及無人機的部分，包含下令就美軍目前的小型無人機融資模式，以及整合資金鏈以提高財政靈活性提出專案報告；授權有關單位增加資金，研發低成本可消耗無人機系統的創新設計與產製技術；制定策略保障美國小型無人機關鍵零件有安全的國內和盟邦供應鏈。

不過參議院軍事委員會的參院版2025國防授權法須提交院會審議，就算在院會通過，參、眾兩院的版本都須送交對方表決，兩院會逐步凝聚出共識版本，不乏機會將大疆無人機禁令納入最終版的2025國防授權法。

國防授權法 美國 議員

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