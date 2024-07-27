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FBI證實了！認定「川普右耳遭子彈擊中」 反駁自家局長質疑

FBI證實了！認定「川普右耳遭子彈擊中」 反駁自家局長質疑

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普13日在造勢活動上遭槍擊導致右耳受傷。法新社
美國前總統川普13日在造勢活動上遭槍擊導致右耳受傷。法新社

美國前總統川普13日在造勢活動上遭槍擊，美國聯邦調查局（FBI）26日發聲明，反駁局長瑞伊（Christopher Wray）日前對川普是否被子彈所傷的質疑。聲明指，川普確實被槍手步槍發射的子彈擊中耳朵。

瑞伊24日就川普暗殺未遂事件出席國會聽證會時稱，不確定是不是子彈打中了川普的耳朵，引發川普不滿並在自家社群媒體平台開罵。

對此，美國聯邦調查局26日發聲明稱，川普確實被槍手步槍發射的子彈擊中耳朵，不論是完整還是碎片，傷及川普的都是子彈。

針對瑞伊言論，曾在川普政府出任白宮醫生的德州共和黨眾議員傑克森（Ronny Jackson）也反駁指，瑞伊的說法不實且錯誤，沒有證據顯示傷及川普的不是子彈，稱國會應該更正經由醫院和他本人確認的醫院紀錄，但醫院未公開川普的傷勢、受傷原因或接受那些治療等報告。

傑克森表示，在槍擊事件後，他一直跟進川普的治療，並同意槍擊案當天巴特勒紀念醫院醫師所做的評估。

川普25日在社群平台駁斥稱，自己的右耳確實是被子彈擊中，批評FBI失去美國民眾信任，痛批瑞伊一無所知，如果當選就解雇他。

川普 槍擊 美國

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