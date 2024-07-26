快訊

26年前神顏再現！不老玉女是她 驚人對比曝光

奧運羽球／啦啦隊十元拍片介紹選手 王齊麟突襲求婚「妳願意嗎？」

巴黎奧運驚魂：開幕式之前，法國鐵路網多處遭惡意攻擊

美國加州死谷飆逾50度高溫 歐洲遊客赤腳踩沙3度燒傷緊急送醫

中央社／ 鳳凰城25日綜合外電報導
美國加州死谷國家公園頻傳高溫。 法新社
美國加州死谷國家公園頻傳高溫。 法新社

美國加州死谷國家公園（Death Valley National Park）管理員今天表示，一名歐洲遊客上週末在園內沙丘上短暫赤腳行走，結果遭三度燒傷。

美聯社報導，管理員說，這名遊客被緊急送往內華達州一家醫院。由於語言隔閡，管理員暫時無法確定這名42歲比利時男子的夾腳拖鞋是否在他本月20日於美斯基特平沙丘（Mesquite Flat Sand Dunes）短暫步行時損壞或遺失。

當天氣溫達攝氏50.5度，地表溫度則更高。

這名男子的家人當時請求其他遊客協助將他抬到停車場，公園管理員隨即開車將他送往較高海拔處，以便醫療直升機在高溫下安全降落。這名傷者接著被送往拉斯維加斯的大學醫療中心接受救治。

在美國西南沙漠地帶的都會區，炎熱天氣下的柏油路面和混凝土地也可能造成嚴重燒傷。拉斯維加斯燒傷中心有許多病患來自周邊城市，這些地方夏季經常出現超過37.8度的高溫。

在鳳凰城所在的亞利桑那州馬里科帕郡（MaricopaCounty），民眾被人行道、庭院和遊樂場設施等高溫表面燙傷的案例也很常見。

美國 高溫

延伸閱讀

反街頭露宿法無違憲疑慮 加州下令拆除無家者帳篷

歐巴馬自認是「桶箍」傳將公開挺賀錦麗

北加州野火疏散逾3500人 加拿大觀光小鎮半付祝融

華爾街日報：賀錦麗是典型的加州進步左派

相關新聞

美國加州死谷飆逾50度高溫 歐洲遊客赤腳踩沙3度燒傷緊急送醫

美國加州死谷國家公園（Death Valley National Park）管理員今天表示，一名歐洲遊客上週末在園內沙丘...

反街頭露宿法無違憲疑慮 加州下令拆除無家者帳篷

美國最高法院宣布用以取締、開罰露宿街頭者的「反街頭露宿法」（anti-camping laws）並無違憲疑慮後，加州州長...

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾遜（Vivian Jenna Wilson）2022年提交申請更改姓名，...

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

擁有「新聞集團」與「福斯集團」的國際媒體大亨梅鐸因政治立場因素，與多名子女爆發遺產官司。美國媒體報導，93歲的梅鐸去年上...

內唐亞胡美國會演說 受民主黨冷遇

以色列總理內唐亞胡廿四日在美國國會兩院聯席會議發表演說。他將美以安全連結，「我們（以色列）的敵人（伊朗）就是你們（美國）...

以色列總理在美國國會演講 裴洛西：史上最糟糕的一次

7月24日下午，以色列總理內唐亞胡在美國國會發表講話。這是他第四次在美國國會發表演講，創下了外國領導人在美國國會演講的記錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。