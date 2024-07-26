美國加州死谷飆逾50度高溫 歐洲遊客赤腳踩沙3度燒傷緊急送醫

美國加州死谷國家公園（Death Valley National Park）管理員今天表示，一名歐洲遊客上週末在園內沙丘上短暫赤腳行走，結果遭三度燒傷。

美聯社報導，管理員說，這名遊客被緊急送往內華達州一家醫院。由於語言隔閡，管理員暫時無法確定這名42歲比利時男子的夾腳拖鞋是否在他本月20日於美斯基特平沙丘（Mesquite Flat Sand Dunes）短暫步行時損壞或遺失。

當天氣溫達攝氏50.5度，地表溫度則更高。

這名男子的家人當時請求其他遊客協助將他抬到停車場，公園管理員隨即開車將他送往較高海拔處，以便醫療直升機在高溫下安全降落。這名傷者接著被送往拉斯維加斯的大學醫療中心接受救治。

在美國西南沙漠地帶的都會區，炎熱天氣下的柏油路面和混凝土地也可能造成嚴重燒傷。拉斯維加斯燒傷中心有許多病患來自周邊城市，這些地方夏季經常出現超過37.8度的高溫。

在鳳凰城所在的亞利桑那州馬里科帕郡（MaricopaCounty），民眾被人行道、庭院和遊樂場設施等高溫表面燙傷的案例也很常見。