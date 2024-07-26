反街頭露宿法無違憲疑慮 加州下令拆除無家者帳篷

美國最高法院宣布用以取締、開罰露宿街頭者的「反街頭露宿法」（anti-camping laws）並無違憲疑慮後，加州州長紐松今天表示，當局將開始拆除無家者的帳篷。

路透社報導，紐松（Gavin Newsom）透過社群平台X上一則影片宣布這項新法令，指出地方單位應加緊整頓帳篷聚集地點，將重點放在公共衛生和公共安全，不應再有任何藉口推託。

根據美國住房與城市發展部（Department of Housingand Urban Development, HUD），2023年加州無家者人數超過其他州，達18萬人，其中多數露宿街頭。

2018年第九巡迴上訴法院裁定，以「反街頭露宿法」懲罰無法獲得避難收留而露宿街頭者，屬違憲行為。美國最高法院在今年6月28日推翻這項裁決，紐松隨後著手推動整頓計畫。

部分機構和地方政府因受限於原裁定結果，沒有拆除這些臨時帳篷；強制拆除營地的其他單位則面臨訴訟纏身。

紐松指示州立機構優先清空可能威脅公共衛生與公共安全的營地，除需提早至少48小時通知受影響的人，也要求為這些人提供社會服務、保管他們的私人物品至少60天。

加州運輸署自2021年7月以來便採用類似政策，至今已移除超過1萬1000處營地。

加州住房計畫（Housing California）資深政策倡議者希夫（Divya Shiv）反對紐松的新舉措，認為提供可負擔的住宅才是解決無家者問題的長久之計。她援引美國智庫「蘭德公司」（Rand Corp.）一項研究，指出洛杉磯的街道整頓計畫長期看來並未減少無家者的數量。

她表示，整頓計畫實施一兩個月後人們便會再回到街上，「因為問題在於，當可負擔、具支持性的住所數量不足，他們能去哪？」

紐松團隊則表示，加州政府已在2022至2023年財政年度將16萬5000名無家者遷居至臨時或永久住所。