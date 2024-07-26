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馬斯克稱受騙簽小孩變性文件 跨性別女兒公開反擊

中央社／ 舊金山25日專電

美國富豪馬斯克近日表示自己被騙，簽下孩子性別重置手術的文件，並稱覺醒思想病毒殺了他孩子。他的跨性別女兒威爾森今天出面反擊指馬斯克從小對她很殘酷，他的言論已超出界線。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）日前因不滿加州跨性別法案，表示要把太空探索科技公司（SpaceX）和社群媒體平台X的總部從加州遷往德州。該法案禁止學校要求教師將學生性別認同的改變通知家長。

美國加州法院文件6月顯示，馬斯克之子塞維爾．亞歷山大．馬斯克（Xavier Alexander Musk），已於4月申請改名為薇薇安．珍娜．威爾森（Vivian JennaWilson），並決定宣布自己轉性為女性的事實。

馬斯克22日接受心理學家兼保守派評論員皮特森（Jordan Peterson）採訪時談到他的跨性別女兒，馬斯克還是以威爾森的原名塞維爾．亞歷山大．馬斯克稱呼她。

馬斯克說，「我兒子塞維爾死了，被覺醒思想病毒殺害了。」他也表示自己被欺騙，才會簽下孩子性別重置手術的醫療文件。他當時被告知孩子可能會輕生。

20歲的威爾森今天接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問指出，馬斯克雖有共同監護權，卻很少出現在她的生活中，在她還小的時候，馬斯克會因為她的女性特徵向她施壓，要她把聲音壓低，逼迫她要男性化。

威爾森說，在她眼裡，馬斯克「很冷漠，很容易發怒，對人漠不關心而且自戀」。她已經有4年沒和馬斯克說話，她說，「我的人生應該由我自己的決定來定義」。

針對馬斯克宣稱被騙一事，威爾森也反擊指出，馬斯克起初雖然猶豫，但當他同意她接受性別重置治療時，他很清楚自己在做什麼事。威爾森是在16歲進行性別重置治療。

她說，那時她未成年，加州法律規定治療需要父母雙方同意，母親支持，但馬斯克不支持，當她最終將醫療表格交給馬斯克後，馬斯克至少讀了兩遍。

威爾森說，「他（馬斯克）無論如何都沒有被欺騙，他知道全部的副作用」。馬斯克沒有回覆美國國家廣播公司新聞網的置評請求。

威爾森是馬斯克與第一任妻子朱斯蒂娜馬斯克（Justine Musk）所生。馬斯克接受皮特森訪問時說，威爾森選擇變性是讓他立場趨向保守派的動力。

馬斯克還表示，「我發誓要消滅覺醒思想病毒，我們已取得了一些進展」。

威爾森說，馬斯克以為她會讓這件事過去，但她不會這麼做，因為馬斯克公然向數百萬觀眾撒謊。她也表示，多年來，低調的她一直考慮公開談論馬斯克個人的行為，在馬斯克22日的一番談話後，她已不想再保持沉默。

威爾 跨性別 馬斯克

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