好膽麥走！賀錦麗叫陣：準備好9月10日與川普辯論

有望代替美國總統川普拜登出戰白宮的副總統賀錦麗，於當地時間25日接受傳媒提問時表示，已準備好與共和黨總統候選人川普，在原定的9月10日進行電視辯論。

賀錦麗在結束為期2天的印第安納州、德州後，返回華府時向記者表示，川普試圖變卦並背棄之前達成的協議，稱「我已經準備好與川普辯論了，也已經同意之前商定的9月10日辯論。他先前也同意了，現在看來他正在反悔，但我已經準備好了，選民應該在辯論舞台上，看到這場競選中存在的分割畫面。」

川普原定於9月10日與原本要競選連任的拜登進行第二次電視辯論，拜登宣布退選後，川普告訴媒體，他絕對會與賀錦麗進行至少1次辯論，但又稱要主辦二辯的美國廣播公司（ABC）是假新聞，屬意由福斯新聞（FOX）來辦理。

對此，賀錦麗未回應有關川普建議由福斯新聞主辦辯論的問題。