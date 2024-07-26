內唐亞胡美國會演說 受民主黨冷遇

以色列總理內唐亞胡廿四日在美國國會兩院聯席會議發表演說。他將美以安全連結，「我們（以色列）的敵人（伊朗）就是你們（美國）的敵人」。他除稱讚川普任內支持以色列，也感謝拜登致力營救遭哈瑪斯綁架的以色列人質。

內唐亞胡在演說中矢言持續對抗巴勒斯坦武裝分子，直到全面勝利，並使遭綁架的人質獲釋。他向美方喊話說，以色列讓美國軍人不必出動，若能「加快給我們工具（即武器），我們就能更快達成任務」；只要美以團結，就會發生很簡單的事：「我們贏、對方輸」。

但在國會山莊外，數千名示威者反對以色列進攻加薩，並與維安警方對峙。數十位民主黨籍國會議員也以缺席表達不滿。該黨聯邦眾議院前議長裴洛西未出席，她並在社群媒體Ｘ寫道，內唐亞胡這場演說是史上所有受邀在美國國會發表演說的外國領袖中最差。

這是內唐亞胡近十年來首次在美國國會演說，也是他自去年十月以哈開戰以來首度訪美。兼任聯邦參議院議長的賀錦麗，則另安排赴印第安納向一個非裔姊妹會發表演說，但她預定廿五日陪拜登會晤內唐亞胡。川普則將於廿六日在佛州海湖莊園接待內唐亞胡。