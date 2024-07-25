傳歐巴馬私下已完全支持賀錦麗！NBC：兩人將同場登台造勢

美國前總統歐巴馬是否力挺副總統賀錦麗代表民主黨出戰白宮，引發外界關注，美國全國廣播公司（NBC）引述消息人士報導，歐巴馬私下已完全支持賀錦麗，兩人過去一周也通過多次電話，幕僚正在安排兩人一同參加造勢活動。

報導引述四名消息人士說法稱，歐巴馬私下全力支持賀錦麗，並且計畫很快公開力挺她出戰白宮。

據了解，兩人一直保持聯繫，過去一周已通過多次電話，「他經常和她聯繫，而且認為她有很好的開始」。

一名知情人士透露，歐巴馬也希望當宣布力挺賀錦麗時，是屬於自己的時刻。此外，歐巴馬和賀錦麗的幕僚也正在安排兩人在競選活動中一同現身，但具體日期尚未確定。

此外，前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）也支持賀錦麗。

報導也提到，拜登21日宣布退選並轉而支持賀錦麗參選時，歐巴馬與賀當天有通過電話。