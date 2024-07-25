以總理赴美演說感謝川拜 強調兩國同仇敵愾
以色列總理尼坦雅胡今天對美國國會發表演說，稱讚前總統川普支持以色列，感謝現任總統拜登努力營救遭哈瑪斯綁架的人質，並強調「我們的敵人就是你們的敵人」。
法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告訴美國國會議員：「我…想要感謝川普為以色列所做的一切。從承認以色列對戈蘭高地（Golan Heights）的主權，乃至對抗伊朗的侵略，以及承認耶路撒冷為我們的首都，並將美國大使館遷至當地。」
此外，尼坦雅胡也表示，他想要代表遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）綁架的人質感謝拜登，因為他努力不懈營救他們。
他還提及：「當我們與伊朗作戰時，我們是在對抗美國的最激進、最兇殘敵人。我們不只保護自己。我們也保護你們…我們的敵人就是你們的敵人，我們的戰鬥也是你們的戰鬥，而且我們的勝利也是你們的勝利。」
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