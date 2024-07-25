以色列總理赴美國會演說 數十名民主黨議員缺席表不滿

以色列總理尼坦雅胡今天赴美國國會發表演說，有數十名民主黨議員缺席，表達他們對以色列在加薩（Gaza）造成數萬平民死亡及人道危機感到不滿，有望代表民主黨參選總統的賀錦麗也未出席。

路透社報導，部分最知名民主黨議員缺席了尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的演說，包括民主黨參議院第2號人物杜賓（Dick Durbin）、參議員凱恩（TimKaine）、默克利（Jeff Merkley）、夏茨（BrianSchatz）及莫瑞（Patty Murray）等人。

美國新聞網站POLITICO報導，副總統賀錦麗（Kamala Harris）也缺席這場演說，但她將於明天與總統拜登會見尼坦雅胡。共和黨總統候選人川普26日也將與他會晤。

據報導，共有逾50名美國國會議員公開表明，他們有意杯葛或不會出席這場演說，包括前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

美國全國廣播公司（NBC）報導，有兩名共和黨議員也缺席尼坦雅胡的演說。