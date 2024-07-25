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以色列總理赴美國會演說 華府再爆挺巴示威

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡今天赴美國國會發表演說，數以千計示威者在他抵達前，聚集在國會山莊附近，反對以色列對加薩走廊發動戰爭，部分示威者舉著巴勒斯坦國旗。

路透社報導，示威者在舞台上掛滿布條，其中一個布條指控尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是「受通緝的戰爭罪犯」。

國際刑事法院（ICC）檢察官先前曾以涉嫌戰爭罪和違反人道罪為由，尋求對尼坦雅胡發出逮捕令。尼坦雅胡則嚴詞否認犯下戰爭罪。

奧斯卡影后蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）在示威舞台上，針對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）造成的死亡人數發出譴責之聲。

示威者在附近放置近30個真人大小的硬紙板製棺材，上面裹著巴勒斯坦國旗，以紀念加薩戰爭遇害者。美國國會山莊附近有數條道路無法通行。

示威者庫利南（Bradley Cullinan）指出：「由於以色列在加薩的行動，我希望（美國）中止對以色列的所有援助。」

據報導，民主黨有數十名議員計畫不出席尼坦雅胡的美國國會演說，以表達他們對以色列在加薩造成人道危機感到失望。

以色列 戰爭 美國

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