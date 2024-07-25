美參議員梅南德茲貪汙判刑 下月辭職

美國新澤西州民主黨聯邦參議員梅南德茲日前因貪汙遭判刑確定，美國廣播公司（ＡＢＣ）報導，梅南德茲將於下月廿日請辭，遺缺由州長墨菲指定人選遞補，直至明年一月。

七十歲的梅南德茲二○○六年擔任參議員迄今，被起訴前他是參院外交委員會主席，也是參院台灣連線共同主席，積極關切台灣議題。

梅南德茲前年訪問台灣，領銜提出台灣政策法案，提升台灣安全地位，要求美國給予台灣安全和外交領域的優待，拜登政府憂心這部法案將牴觸數十年來美國對台海的戰略模糊政策，白宮遊說民主黨參議員對台灣政策法案踩煞車，法案兩度延審後送出委員會便再無下文。

梅南德茲去年再度提出台灣租稅協定法案，希望解決台美雙重課稅問題，暫時沒有進展。

華盛頓郵報報導，梅南德茲致函參議院同僚及墨菲說明辭職決定，他提到會上訴，甚至到最高法院，但他不願讓參院捲入司法程序，以免影響參院重要工作。他說，之所以下月廿日請辭，是為了要給助理一些過度期，並確保職務有序交接。

梅南德茲的職缺由墨菲指定遞補，直到明年一月；梅南德茲這席參議員適逢今年十一月改選，聯邦眾議員金安迪（Andy Kim）已獲民主黨提名，有望取代梅南德茲留下的參議員席位。

梅南德茲與妻子娜汀被控收受三名新澤西商人黃金、現金與豪車賄賂及擔任埃及政府的外國代理人，曼哈頓聯邦法院陪審團十六日裁定他被控十六項罪名全部成立，將於十月廿九日宣布刑期，梅南德茲將面臨長期監禁。