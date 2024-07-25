內唐亞胡演說 美議員想杯葛

以色列總理內唐亞胡廿二日抵美訪問，是去年十月以哈戰爭爆發以來他首次外訪。內唐亞胡此行主要目的是廿四日下午（台灣時間廿五日一早）向國會參眾兩院聯席會議發表演說，此外廿五日將會見拜登總統、廿六日見共和黨總統候選人川普，另安排時間與副總統賀錦麗會面。

美聯社報導，內唐亞胡此行意在爭取美國支持，挽救筆直下降的民意支持度。不過，他此行引發美國國內爭議，以哈戰爭引發美國國內緊張分裂，反以學生運動才結束未久，挺以、挺巴兩造為此更加疏遠，拜登努力幾個月想結束以哈戰爭未果，又正值美國總統選舉的混沌態勢，堅定支持以色列的拜登宣布退選，接棒的賀錦麗曾批評以色列未盡保護加薩平民責任。

內唐亞胡此行時機顯然很糟；美國政界及選民仍在調適拜登退選、賀錦麗接棒，賀錦麗身兼參院議長，廿四日原該參加參眾兩院會議，聆聽內唐亞胡演說，但她表示因另有行程婉拒參加；賀錦麗助理表示，她打算另安排時間會見內唐亞胡。

部分國會議員打算杯葛內唐亞胡的國會演說。抗議內唐亞胡的集會廿三日已在國會大廈展開，將持續到二十四日。發動抗議的「猶太和平之聲」反對美國繼續支持以色列在加薩作戰，該組織表示有四百人參加示威，逾兩百五十人被捕。警方則說，約兩百人被捕，因為國會大廈內不得進行抗議示威。

共和黨籍眾院議長強生主辦內唐亞胡演說，凸顯共和黨堅定支持以色列。

內唐亞胡廿二日出訪前表示，此行想說服拜登，讓他繼續堅定支持以國對「哈瑪斯」作戰，對抗伊朗與附屬團體以及釋放人質。

拜登及川普雖都支持以色列，但與內唐亞胡個人關係不算好。川普因內唐亞胡二○二○年很快就承認拜登勝選而咒罵他。川普表示，同意廿六日與內唐亞胡會面，藉此宣傳「透過實力達成和平」的海外政策。

賀錦麗在三月就呼籲以哈立即停火，而且是拜登政府內第一個宣稱加薩戰爭為「人道大災難」的高官。