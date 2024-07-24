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以色列總理訪美 猶太示威者進入國會大廈抗議被捕

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
以色列總理納坦雅胡。路透
以色列總理納坦雅胡。路透

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預定明天向美國國會發表演說，而警方今天在國會大廈內逮捕猶太裔活動人士，他們抗議美軍支持以色列在加薩的軍事行動。

由美國本土反對以色列的猶太組織猶太和平之聲（Jewish Voice for Peace）策動的抗議人士，身穿紅色T恤，上面寫著「別用我們的名義」和「猶太人說，別再武裝以色列」等字樣。另有些人舉著「立即停火」、「讓加薩活命」的布條。

此次抗議正值納坦雅胡訪美期間，他將會見美國總統拜登、副總統賀錦麗，以及共和黨總統候選人川普。

猶太和平之聲在社群媒體上寫道：「過去9個月，我們目睹了在加薩的無數恐怖事件，這些是以我們的名義犯下的罪行，而且是由我們的政府（美國）資助的。」

猶太和平之聲表示，有400人參加示威活動，逾250人被捕。警方則說，約有200人被捕。

警方聲明指出：「對這些以合法方式進入國會大廈的人，警方告訴他們停止（抗議活動），否則就會被捕。但他們沒有停下來。在國會大廈內示威活動是違法的。」

以色列 猶太 美國

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