全球電腦大當機達美航空災情最慘 美運輸部要查

資安公司軟體更新釀成全球災難性電腦大當機，導致航班大亂，美國主管機構正在調查達美航空為何不能跟其他業者一樣迅速恢復正常，以及達美處理滯留乘客方式是否違反聯邦規定。

運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天宣布，正在調查達美航空（Delta Air Lines）是如何因應電腦大當機。他表示，此次大當機影響達美超過50萬乘客。

達美主管表示，預計本週末可恢復正常營運。

達美及達美連接航空（Delta Connection）今天取消500多個航班。根據追蹤平台FlightAware資料，這一數字較昨天減少一半以上，但仍占美國所有取消航班近2/3。

上週資安公司CrowdStrike對其安全軟體更新，導致採用微軟（Microsoft）Windows作業系統的電腦當機，打亂全球網路服務，並影響包括航空業者、銀行和醫療保健在內眾多行業。微軟20日表示，約有850萬台Windows裝置受到波及。

根據FlightAware和旅遊數據提供商Cirium，總部位於亞特蘭大的達美航空及其合作夥伴19日以來取消逾6500個航班，遠多於其他航空公司。

布塔朱吉表示，「為什麼其他航空公司恢復正常營運幾天後，達美航空仍然取消數百個航班」，並著手調查。

他在記者會表示，運輸部收到3000多份相關達美這起事件的投訴，將調查達美的客戶服務。