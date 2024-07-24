聽新聞
test
0:00 / 0:00
影╱美黃石公園「熱液爆炸」濃煙直竄天際！遊客嚇壞狂奔驚險瞬間曝
美國黃石公園比司吉凹地（Biscuit Basin）23日上午發生「熱液爆炸」，遊客拍下的影片顯示，爆炸威力驚人，噴發的煙霧高達數百英尺，遊客嚇到緊急閃避。
根據拍攝影片顯示，23日上午10時左右，大約有十多名遊客走在木棧道上遊覽比司吉凹地壯觀的天然地形，突然間地下熱液湧出，烏黑煙霧直竄天際，周遭環繞大量白煙，還有疑似泥塊的塊狀物從空中四散，讓許多遊客尖叫大喊、拔腿狂奔，還有遊客邊跑邊回頭看。
美國地質調查局指出，奇蹟的是無人受傷，但為了遊客安全，比司吉凹地及其停車場和木柵道都已暫時關閉，稱類似爆炸「在黃石公園中算是常見」，因為熱液爆炸就是地下的水大量變成水蒸氣的結果，強調不是火山活動也不是岩漿上升到地表造成。
事實上比司吉凹地在2009年4月也才發生過類似的爆炸。美國地質調查局表示，黃石公園擁有「世界最大、最多樣化的自然地熱景觀」，而黃石公園地質學家也正在調查此次爆炸事件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言