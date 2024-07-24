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CNN：台灣沒偷走晶片業！讚張忠謀1關鍵打江山 專家指「難再複製」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普日前受訪稱台灣偷走美國晶片生意。圖為川普16日出席全代會畫面。美聯社
美國前總統川普日前受訪稱台灣偷走美國晶片生意。圖為川普16日出席全代會畫面。美聯社

美國前總統川普日前受訪再度砲轟「台灣偷走晶片業」，不過產業專家向美國有線電視新聞網（CNN）分析表示，台灣是憑藉遠見、努力和投資壯大自身半導體產業，絕對沒有偷竊之說，指出台積電創辦人張忠謀獨步業界打造「晶圓代工」模式是改變全球半導體版圖的一大關鍵。

川普日前接受彭博商業週刊（Bloomberg Businessweek）專訪稱，台灣偷走美國價值5000億美元晶片生意。

不過，若干產業專家分析指出，台灣之所以能坐擁晶片江山要歸功於遠見、努力與投資，絕對沒有偷竊之說。

現年93歲的台積電創辦人張忠謀，1987年創辦台積電，當時業界龍頭還是Intel 、Motorola 與Texas Instruments，而張忠謀均曾在這些公司工作過。

而55歲創立公司時張忠謀清楚，台灣在研發和積體電路設計方面不具備優勢，「台灣唯一可能擁有的優勢，甚至是潛在而非明顯優勢，就是半導體製造」，因此決定採用以當時來說全然革新的模式—晶圓代工（pure-play foundry），也就是生產客戶設計的晶片。

這套嶄新的模式也奠定台灣成為晶片業的龍頭，根據半導體產業協會（Semiconductor Industry Association），目前全球超過90%先進晶片都來自台灣。

《晶片戰爭：矽時代的新賽局》（Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology）作者米勒（Christopher Miller）認為，正因如此，台積電能專注在製造，並且變得越來越擅長，還能夠幫不同客戶生產以此擴大公司規模。他也說，規模大小對台積電的成功至關重要，因為規模化往往能帶來更多收入，並用於改善生產技術、降低生產成本，讓整體營運更有效率。

專家也談到，台灣紡織業和消費電子品也嘗試過合約製造模式，不過晶片業的表現格外出色。台積電前研發總監楊光磊向CNN分析，一流工程師、相對較低的勞動成本及較常工作時間，帶來了更高的生產率，「這些因素幾乎無法複製」。

儘管目前無法確定川普回鍋白宮對台灣而言意味著什麼，不過楊光磊說，晶片公司應該攜手合作打造互惠互利的關係，這對台積電而言非常重要。目前台積電在亞利桑那州建設3座工廠，可是因為不同勞動法和工作文化而面臨多重阻礙，「台積電必須找到一種方法，建立適合廠區在地的製造文化」，如此才能真正成為全球化的企業。

半導體 台積電 美國

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