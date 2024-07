CNN：台灣沒偷走晶片業！讚張忠謀1關鍵打江山 專家指「難再複製」

美國前總統川普日前受訪再度砲轟「台灣偷走晶片業」,不過產業專家向美國有線電視新聞網(CNN)分析表示,台灣是憑藉遠見、努力和投資壯大自身半導體產業,絕對沒有偷竊之說,指出台積電創辦人張忠謀獨步業界打造「晶圓代工」模式是改變全球半導體版圖的一大關鍵。

川普日前接受彭博商業週刊(Bloomberg Businessweek)專訪稱,台灣偷走美國價值5000億美元晶片生意。

不過,若干產業專家分析指出,台灣之所以能坐擁晶片江山要歸功於遠見、努力與投資,絕對沒有偷竊之說。

現年93歲的台積電創辦人張忠謀,1987年創辦台積電,當時業界龍頭還是Intel 、Motorola 與Texas Instruments,而張忠謀均曾在這些公司工作過。

而55歲創立公司時張忠謀清楚,台灣在研發和積體電路設計方面不具備優勢,「台灣唯一可能擁有的優勢,甚至是潛在而非明顯優勢,就是半導體製造」,因此決定採用以當時來說全然革新的模式—晶圓代工(pure-play foundry),也就是生產客戶設計的晶片。

這套嶄新的模式也奠定台灣成為晶片業的龍頭,根據半導體產業協會(Semiconductor Industry Association),目前全球超過90%先進晶片都來自台灣。

《晶片戰爭:矽時代的新賽局》(Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology)作者米勒(Christopher Miller)認為,正因如此,台積電能專注在製造,並且變得越來越擅長,還能夠幫不同客戶生產以此擴大公司規模。他也說,規模大小對台積電的成功至關重要,因為規模化往往能帶來更多收入,並用於改善生產技術、降低生產成本,讓整體營運更有效率。

專家也談到,台灣紡織業和消費電子品也嘗試過合約製造模式,不過晶片業的表現格外出色。台積電前研發總監楊光磊向CNN分析,一流工程師、相對較低的勞動成本及較常工作時間,帶來了更高的生產率,「這些因素幾乎無法複製」。

儘管目前無法確定川普回鍋白宮對台灣而言意味著什麼,不過楊光磊說,晶片公司應該攜手合作打造互惠互利的關係,這對台積電而言非常重要。目前台積電在亞利桑那州建設3座工廠,可是因為不同勞動法和工作文化而面臨多重阻礙,「台積電必須找到一種方法,建立適合廠區在地的製造文化」,如此才能真正成為全球化的企業。