快訊

凱米升級強烈颱風！ 專家：關注是否滯留、打轉 恐影響更久

凱米颱風來亂！歌詩達郵輪「三度改行程」引爆旅客怒火喊退錢

越相處越討人厭三星座！處女控制狂、第一名脾氣暴躁又自我中心

收賄貪污遭定罪 美聯邦參議員梅南德茲下月辭職

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
被判所有罪名成立的聯邦參議員梅南德茲，將於8月20日辭職。美聯社
被判所有罪名成立的聯邦參議員梅南德茲，將於8月20日辭職。美聯社

美國聯邦參議員梅南德茲（Robert Menendez）因收賄、貪汙而於不久前遭定罪後，今天宣布將於下個月辭去議員職務。

法新社報導，70歲的紐澤西州民主黨人梅南德茲在寫給州長墨菲（Phil Murphy）的信件中說，他打算於8月20日辭去他自2006年以來擔任的聯邦參議員職位

梅南德茲因暗助幾名在埃及和卡達有點人脈的商人圖利，而被控勒索、妨礙司法以及收受賄賂等罪名，並於上個月在紐約遭到定罪。

法官將於10月29日宣布刑期，梅南德茲有可能將在獄中度過餘生。

梅南德茲曾是深具影響力的參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）主席，他今天在信中表示，他打算對判決提出上訴，且因為個人「不希望參議院捲入曠日廢時的程序，對重要的工作產生不利影響」，而將辭去議員職位。

梅南德茲一直面臨民主黨黨內人士要求請辭的壓力，如今決定下台，讓民主黨免了動用表決來將他驅逐出參院的程序，也避免在總統大選倒數時刻造成不必要的干擾。

紐澤西州州長墨菲在社群平台X上表示，他將指派臨時替代人選來遞補梅南德茲的懸缺，至明年1月任期結束為止。

民主黨在100席聯邦參議院中占51席，梅南德茲下月辭職，將進一步削弱民主黨在參院的單薄優勢。

梅南德茲的妻子納丁（Nadine Menendez）因涉嫌在梅南德茲多項貪腐案件擔任中間人，同樣被起訴，法官因她罹病治療，將分案單獨審理。

美國聯邦調查局（FBI）探員之前發動突襲時，在兩人紐澤西州的住家查獲近50萬美元（約新台幣1655萬元）的現金，以及價值約15萬美元的金條與一輛賓士（Mercedes-Benz）豪華敞篷車。

民主黨目前推派韓裔的金安迪（Andy Kim）在11月的參院改選中，與共和黨籍的巴肖（Curtis Bashaw）爭奪紐澤西州聯邦參議員席次。梅南德茲曾揚言以無黨籍身分角逐連任，但尚未做出最終決定。

民主黨 職位 議員

延伸閱讀

台灣政策法領銜人 前參院外委會主席梅南德茲下月辭職

紐森當不了賀錦麗副手 卡在憲法禁止正副總統來自同州

因川普暗殺未遂事件飽受抨擊 美特勤局長奇鐸辭職

川普遇刺維安疏失 美特勤局長堅不辭職…坦言「任務失敗」

相關新聞

收賄貪污遭定罪 美聯邦參議員梅南德茲下月辭職

美國聯邦參議員梅南德茲（Robert Menendez）因收賄、貪汙而於不久前遭定罪後，今天宣布將於下個月辭去議員職務

前洛杉磯市長維拉萊構沙 要選加州州長

洛杉磯前市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）於23日周二上午宣布，他將參加2026年加州州長選舉，...

台灣政策法領銜人 前參院外委會主席梅南德茲下月辭職

來自新澤西州的美國資深聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）日前因貪汙遭判刑確定，美國廣播公司（ABC）報導，梅...

拜登剩餘半年任期恐成「跛鴨」 重心可能轉向外交

美國總統拜登因感染COVID-19在家休養近一週，明天將返回白宮辦公。在他宣布退出2024年總統大選後，或許將在僅剩的6...

美西數個州面臨野火危機 3000萬人身處高溫警報

美西數個州今天正與野火奮戰，包括加州和猶他州等一大片區域約有3000萬人口再次身處高溫警報

賀錦麗勝算如何？民主黨下一步開啟的「勝利劇情線」

很多時候，政治人物的成敗不只取決於自身的條件，而是取決於過程，取決於政局發展的「故事線」。就這一點而言，至少在頭幾個小時，副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替拜登之路可以說是再理想也不過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。