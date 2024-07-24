收賄貪污遭定罪 美聯邦參議員梅南德茲下月辭職

美國聯邦參議員梅南德茲（Robert Menendez）因收賄、貪汙而於不久前遭定罪後，今天宣布將於下個月辭去議員職務。

法新社報導，70歲的紐澤西州民主黨人梅南德茲在寫給州長墨菲（Phil Murphy）的信件中說，他打算於8月20日辭去他自2006年以來擔任的聯邦參議員職位。

梅南德茲因暗助幾名在埃及和卡達有點人脈的商人圖利，而被控勒索、妨礙司法以及收受賄賂等罪名，並於上個月在紐約遭到定罪。

法官將於10月29日宣布刑期，梅南德茲有可能將在獄中度過餘生。

梅南德茲曾是深具影響力的參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）主席，他今天在信中表示，他打算對判決提出上訴，且因為個人「不希望參議院捲入曠日廢時的程序，對重要的工作產生不利影響」，而將辭去議員職位。

梅南德茲一直面臨民主黨黨內人士要求請辭的壓力，如今決定下台，讓民主黨免了動用表決來將他驅逐出參院的程序，也避免在總統大選倒數時刻造成不必要的干擾。

紐澤西州州長墨菲在社群平台X上表示，他將指派臨時替代人選來遞補梅南德茲的懸缺，至明年1月任期結束為止。

民主黨在100席聯邦參議院中占51席，梅南德茲下月辭職，將進一步削弱民主黨在參院的單薄優勢。

梅南德茲的妻子納丁（Nadine Menendez）因涉嫌在梅南德茲多項貪腐案件擔任中間人，同樣被起訴，法官因她罹病治療，將分案單獨審理。

美國聯邦調查局（FBI）探員之前發動突襲時，在兩人紐澤西州的住家查獲近50萬美元（約新台幣1655萬元）的現金，以及價值約15萬美元的金條與一輛賓士（Mercedes-Benz）豪華敞篷車。

民主黨目前推派韓裔的金安迪（Andy Kim）在11月的參院改選中，與共和黨籍的巴肖（Curtis Bashaw）爭奪紐澤西州聯邦參議員席次。梅南德茲曾揚言以無黨籍身分角逐連任，但尚未做出最終決定。