拜登剩餘半年任期恐成「跛鴨」 重心可能轉向外交

美國總統拜登因感染COVID-19在家休養近一週，明天將返回白宮辦公。在他宣布退出2024年總統大選後，或許將在僅剩的6個月任期內當個「跛鴨」總統，但仍可發揮影響力。

81歲的拜登雖蒙受不得不放棄爭取連任的屈辱，但或許仍可在副總統賀錦麗（Kamala Harris）的選戰中發揮影響力，並推動解決重要外交政策議題。

喬治華盛頓大學（George Washington University）媒體與公共事務學院院長羅奇（Peter Loge）告訴法新社：「（拜登）不太算是跛鴨，而是受傷的鴨。」

所有即將卸任的美國總統都會面臨11月投票日到翌年1月就職日之間的一段尷尬時期。但對拜登來說，這段時間特別長，因為從現在到11月大選約100天，選民、政治人物和外國領袖的關注焦點都不會是他。

拜登在昨天宣布退選的信中矢言「只專心履行我在剩餘任期中身為總統的職責」，這不一定只是空口說白話。

在拜登表態支持賀錦麗成為民主黨總統候選人後，他的競選總部現已轉為支持賀錦麗。拜登今天向競選總部喊話，承諾繼續「全心投入」。

他說：「我的總統任期還有6個月，我決心盡力在外交政策和國內政策上完成盡可能多的工作。」

他承諾繼續致力於「降低家庭花費，繼續為槍枝（暴力）和兒童照顧、老年照護、處方藥和氣候議題發聲」。

除了總統職務之外，羅奇說，拜登會希望「做一些能幫助賀錦麗副總統勝選的事情」。

關鍵在於拜登仍可任命任期長達數十年的法官。在極為分裂的美國，日益政治化的司法機構在女權、墮胎等議題上做決定，因此這仍是至關重要的權力槓桿。

羅奇說，拜登「有充分動機圓滿收尾」，好讓賀錦麗在11月大選面對共和黨籍總統候選人川普前「聲勢看漲」。

由於加薩戰爭與烏克蘭戰爭似乎愈來愈棘手，拜登在任期結束前，也可能將注意力轉向國外。他今天承諾「繼續致力終結加薩戰爭」。

在馬里蘭大學教授政府與政治學的卡洛（DavidKarol）告訴法新社，他預期「拜登會專注於外交事務…歷任總統在跛鴨階段都在外交政策上採取重大行動」，例如前總統老布希（George H.W. Bush）在卸任前決定從索馬利亞撤軍。

即將卸任的總統能行使的最後一項權力，或許也是最全面、且最具爭議的就是總統赦免。

拜登的兒子韓特（Hunter Biden）今年6月因在購槍時做出關於毒癮的不實陳述而被定罪，面臨最重25年有期徒刑。

拜登退選前曾承諾不會特赦韓特或替他減刑，但他的想法可能在退選後改變。在這場美國現代史上極為獨特的選舉中，什麼事都有可能發生。