川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

美國前總統川普13日遇刺，拜登隨後致電關心，川普於福斯新聞22日播出的專訪影片中透露，拜登說「你很幸運，有把頭轉向右邊」，並指自己耳朵受傷後，拒絕使用擔架。

川普13日在賓州巴特勒造勢時遭槍擊，導致右耳受傷，當時恰好轉頭看大螢幕上的圖表，才幸運躲過一劫。

川普在福斯新聞於20日錄製、22日晚間播出的訪談影片中說道，拜登後來有打給他，說「你很幸運，有把頭轉向右邊」，並稱與拜登之間有進行不錯的談話。

川普說，「如果沒有這個圖表，我就不會往右看，如果我不往右看，就會發生非常糟的事情，我就不會出現在（共和黨全代會）大會了。」

川普繼續說，傷口已經好轉，但在遭到槍擊擦傷後，他拒絕使用擔架，「他們想把我抬上擔架，然後我說，我不要用擔架。」稱槍響後不久，特勤局人員蜂擁而上，因為他們最初以為他腹部中彈。