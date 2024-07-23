美西數個州面臨野火危機 3000萬人身處高溫警報

美西數個州今天正與野火奮戰，包括加州和猶他州等一大片區域約有3000萬人口再次身處高溫警報。

法新社報導，根據歐盟歐氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate ChangeService,C3S）資料顯示，上月是有史以來最熱的6月，使全球上半年遭受洪水、熱浪等破壞性天氣達到頂點。

地方當局表示，洛杉磯東面的河濱郡（RiversideCounty）發布緊急疏散令，大火已摧毀當地一些建築物，並燒毀超過2000英畝（約800公頃）土地。

加州森林防火廳（Cal Fire）指出，今天加州各地的消防員共對付21場不同規模的火災。

上週末美國西部地區受高溫侵襲，使消防員的救災工作變得更加困難，期間加州、亞利桑那州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州有超過3000萬人身處高溫警報範圍。

猶他州首府鹽湖城附近20日也發生火災，鹽湖城北部山區約40戶居民接獲撤離命令，部分民眾因近距離看到火焰而引起恐慌。

猶他居民霍布斯（Roger Hobbs）告訴當地電視台KSL TV：「我跑出家門時，心想『火勢就在我家後院』，這裡真的嚇死人了。」