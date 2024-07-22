聽新聞
test
0:00 / 0:00
特勤局局長認 川普遇刺是特勤局數十年來最重大失敗
英國天空新聞報導，美國特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）承認，日前的川普遇刺事件是「特勤局數十年來最重大行動失敗」。
奇鐸說：「我們失敗了。身為美國特勤局局長，我對任何維安失誤承擔所有責任。」
奇鐸22日在聯邦眾議院監督暨問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）的川普遇刺未遂案聽證會上作證。她表示，在川普遇刺案發生之前，就已經加強川普的維安措施。
奇鐸說：「早在川普於賓州造勢前，就已提高維安層級，且隨著威脅發展逐步提高。我們的任務並非政治性質，這關乎生死。」
監督暨問責委員會代表美國國會對川普遇刺事件進行第一輪監督。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言