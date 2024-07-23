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美畢業生 面臨就業割喉戰

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
許多美企今年縮減實習計畫，加劇學生在就業季的割喉現象。 （美聯社）
許多美企今年縮減實習計畫，加劇學生在就業季的割喉現象。 （美聯社）

美國企業預期經濟可能放緩，試圖削減成本並提高效率，相繼取消實習計畫。而在勞動力供過於求的情況下，美國大學畢業生如今正上演一齣就業割喉戰。

英國金融時報（FT）報導，高盛今年招聘暑期分析師比去年少200位；摩根大通也減少600位，占總人數的10%以上。特斯拉也在實習計畫開始前，急踩剎車。

美國就業網站ZipRecruiter說，去年和今年夏季間，該網站上的實習職缺減少14%。Indeed經濟學者邦克說，自家平台上的實習名額也變少，他認為「這廣泛地反映，過去常招聘實習生的產業已大幅減少開缺，尤其是傳統的白領職務」，以金融和顧問業的職缺減少最多。

美企自1960年代起，就對亟欲取得實際工作經驗、建立可貴人脈的大學生敞開大門。數十年來，實習計畫也從供應負責跑腿、幹行政活的廉價勞工，變成一個像是學徒制度的縝密訓練計畫。

以往，華爾街大銀行、四大會計師事務所（Big Four）和科技企業集團，這些競爭最激烈的實習計畫都包含駐校招募人員、居住津貼和鋪張的娛樂活動。研究實習計畫的威斯康辛大學麥迪遜分校副教授霍拉說，這使實習計畫成為企業在節省開支時，率先開鍘的對象。

企業縮減實習計畫，加劇了學子在就業季的割喉戰。隨著職缺減少，求職人數遽增。高盛今年開出不到3,000個實習缺，但應徵者多達31.5萬人；摩根大通今年也收到49.3萬份求職申請，是去年的182%。

川普 拜登 美國大選

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