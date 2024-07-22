拜登長考決定退選 幕僚只比大眾早一分鐘得知

美國總統拜登今天於美東時間下午1時46分宣布退出11月總統大選，放棄爭取連任，而他的高階幕僚只比大眾早一分鐘得知這個消息。

美聯社報導，到今天做出決定之前，拜登都全力投入選戰，無意退選。

他的競選陣營原本還在規劃募款大會和其他活動，並安排接下來幾週的訪問行程。但拜登在堅持參選的同時，也默默反思過去數週的災難、3年來的執政和他長達半世紀的從政生涯。

拜登現正因再次確診COVID-19而待在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）的家中休養。最終，他一個人安靜地做出決定，當他與跟隨他數十年的一小群人討論時，第一夫人吉兒（Jill Biden）也陪在身邊。

民主黨籍聯邦參議員昆斯（Chris Coons）是拜登在國會中最親密的盟友，兩人今天曾談過話。昆斯接受美聯社訪問時說：「這定是他做過最艱難的決定之一…我知道他想繼續奮戰下去，證明他能再次擊敗（共和黨籍總統候選人）川普，但他聽到愈來愈多意見，我想他在斟酌怎麼做才對國家最好。」

● 決定退選

拜登直到20日晚間才做出不競選連任的結論，並著手寫信給全國人民。

81歲的拜登近日因確診而暫停競選，與此同時，事態似乎一發不可收拾：他擊敗川普的可能性愈來愈渺茫，民主黨內呼籲他退選的聲浪四起，選民也一直擔心他年事已高，而這種擔憂在上月底第一場總統大選辯論後有增無減。

拜登在家時，身邊環繞著一些最親密的幕僚，包括策略長唐尼倫（Mike Donilon）、總統顧問芮契提（Steve Ricchetti）、白宮副幕僚長陶瑪西尼（AnnieTomasini）和吉兒的資深顧問貝納爾（AnthonyBernal）。

拜登的決定今天才變得明朗。他與副總統賀錦麗（Kamala Harris）數度談話並表示支持她來接棒。他也通知白宮幕僚長齊安茲（Jeff Zients）和競選團隊主席狄倫（Jen O'Malley Dillon）。

拜登競選團隊和白宮的一小群資深顧問為下午1時45分的會議聚在一起，以傳達拜登的決定；一分鐘後，他的競選團隊工作人員就在社群媒體上宣布退選消息。

● 逐漸接受現實

拜登在公開場合和私下都致力繼續參選。民主黨人的公開質疑雖令他感到沮喪，但更令他憤怒的是前總統歐巴馬和前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）透過匿名放話要他退選。

聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）邀請拜登的高階幕僚出席本月11日的會議，討論黨內的擔憂，但會議並不順利。參議員們表達憂慮，幾乎沒人對拜登有信心。後來舒默還煩惱這些意見未能傳達給拜登。

舒默會後致電眾院民主黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）、裴洛西和歐巴馬，並於當天決定要和拜登見一面。

舒默本月13日會見拜登時，談到拜登的政治成果、國家未來和總統候選人對國會選舉的影響，而國會選舉結果又可能影響到聯邦最高法院。當天，川普在賓夕法尼亞州的造勢活動上遭槍擊受傷。

知情人士透露，舒默對拜登說他不期望拜登立即做出決定，但希望拜登考慮一下這次談話內容。拜登回答「我需要再一週時間」，接著兩人互相擁抱。

拜登退選消息傳開時，民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）正在一場活動。他說，在場人士得知消息時自發鼓起了掌，還說人群中有一種「一直以來完全缺乏」的興奮和活力。

「坦白說，也有一種解脫感…和一種對拜登的敬愛。」

紐約時報披露，舒默在13日與拜登35分鐘會面期間當面傳達一些最露骨的內容。舒默告訴拜登，大多數國會議員已準備「翻過拜登這頁」，並敦促他考慮三件事：堅不退選將損及個人政治遺產、國家的未來以及民主黨若於11月慘敗恐對國會的衝擊。

與舒默會後的一週裡，拜登慢慢調整心緒，並在20日下午約4時和唐尼倫、芮契提（Steve Ricchetti）、陶瑪西尼、貝納爾幾名心腹開會時，透露出轉念退選。