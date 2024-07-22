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川普題材帶勁 比特幣漲破6.8萬美元創逾一個月高點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣價格收復6.8萬美元水準。路透
比特幣價格收復6.8萬美元水準。路透

比特幣上漲至逾一個月來高點，此時交易人士評估美國總統拜登決定退出競選連任帶來的影響。

在亞洲22日上午盤交易時段，比特幣收復稍早失土，達到68,300美元左右，市場思索支持加密貨幣川普與接下來有望替代拜登參選的副總統賀錦麗之間的競爭關係。

IG Australia市場分析師西卡莫（Tony Sycamore）表示，比特幣走高，反映市場認為民主黨在賀錦麗帶領下，無法打敗川普贏得大選，而且在支持加密貨幣的美國總統領導下，比特幣新的曙光即將來臨。

Magnet Capital共同投資長塞勒馬傑表示：「我們預期若川普政府上台，（加密貨幣）市場會變得大為更可投資。」他說，他預期有「實際價值驅動因素」的加密貨幣將表現良好，像是與Make、Aave和Lido協定有關的加密貨幣。

川普預定7月27日在田納西州納許維爾舉辦的比特幣大會上發表言論。他近幾個月來立場明顯轉向支持加密貨幣。這位共和黨總統候選人將在比特幣大會後舉辦一場募款活動，並提供每位844,600美元的捐款席位。

BTC Markets執行長波勒（Caroline Bowler）表示，相較下，「我們不知道賀錦麗對加密貨幣的看法。對任何候選人而言，像是加密貨幣這樣的議題最終可能成為選舉成敗的議題。我們可望在未來幾周見到她的一些更多看法。」

加密貨幣投資公司Satori Research執行長Teong Hng表示，場外選擇權市場的活動凸顯出，比特幣可能很快就會再度上攻歷史新高。他說，市場對比特幣2024年12月10萬美元的買權興趣提高，顯示機構投資者愈來愈看多，他預期隨著川普勝選，預期比特幣迎接強勁的年底漲勢。

比特幣過去一周走勢相對強勁，與股市走疲的表現分歧。Pepperstone集團研究主管在報告中表示，近期資金流入比特幣ETF的基本動能，代表比特幣有望再攻7萬美元。

川普 比特幣 貨幣

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